Ο τελευταίων επιζών του USS Arizona, του αμερικανικού πολεμικού που έμεινε στην ιστορία διότι βυθίστηκε όταν ο ιαπωνικός αυτοκρατορικός στρατός βομβάρδισε το Περλ Χάρμπορ, πέθανε στα 102 του χρόνια, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα οργάνωση αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης.

Ο Λου Κόντερ ήταν εικοσάχρονος πηδαλιούχος τρίτης τάξης στο θωρηκτό και βοήθησε να σωθούν ναύτες την 7η Δεκεμβρίου 1941, όταν ιαπωνικά καταδιωκτικά-βομβαρδιστικά εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του αμερικανικού στόλου στον Ειρηνικό.

The last survivor of the USS Arizona, the battleship that was sunk in the Japanese bombing of Pearl Harbour, has died aged 102, the charity honoring victims of the attack has said https://t.co/xXrsDXywJ7

