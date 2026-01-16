Σε ηλικία 55 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αρλίντο ντε Σόουζα, γνωστός παγκοσμίως ως ο «Βραζιλιάνος Ποπάι», ο άνθρωπος που έγινε διάσημος για τους υπερβολικά διογκωμένους δικέφαλους μύες του, ως αποτέλεσμα βέβαια ενέσεων με έλαια και αλκοόλ.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, ο ντε Σόουζα πέθανε την Τρίτη (13/1), έπειτα από σοβαρές επιπλοκές νεφρικής ανεπάρκειας, εξαιτίας των οποίων νοσηλευόταν από τον Δεκέμβριο.

‘Popeye Brasileiro’ morre no Recife aos 55 anos; ele ficou famoso após injetar óleo mineral nos braços https://t.co/ldiVtinNvw pic.twitter.com/muZXjaXEJE — g1 Pernambuco (@g1pernambuco) January 14, 2026



Όπως ανέφερε ο ανιψιός του, Σενίς Γκόμεζ ντε Λούνα, τα νεφρά του σταμάτησαν να λειτουργούν γύρω στα Χριστούγεννα. Η νεφρική ανεπάρκεια οδήγησε σε συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες, ενώ λίγο αργότερα υπέστη καρδιακή ανακοπή, πριν καν οι γιατροί προλάβουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης.

Tragedy in Brazil — Arlindo de Souza, known for injecting mineral oil and alcohol into his arms to achieve his “Brazilian Popeye” look — has died at 55. Read more: https://t.co/mesbVYKKQC pic.twitter.com/9zbtIiOLFn — TMZ (@TMZ) January 16, 2026

Ο Βραζιλιάνος αρσιβαρίστας είχε τραβήξει την παγκόσμια προσοχή, όταν οι δικέφαλοί του έφτασαν τα 73 εκατοστά, μέγεθος που επιτεύχθηκε όχι με φυσική προπόνηση, αλλά με επικίνδυνες ενέσεις, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των γιατρών, για τους σοβαρούς κινδύνους με τους οποίους θα ερχόταν αντιμέτωπος.

Δέκα χρόνια νωρίτερα, είχε χάσει φίλο του, ο οποίος είχε ακολουθήσει δυστυχώς την ίδια τακτική. Ο ίδιος είχε παραδεχτεί στο παρελθόν, ότι αν και είχε σταματήσει τις ενέσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τελικά δεν κατάφερε να νικήσει την επιθυμία του να τις ξαναρχίσει.