Πετρελαιοφόρα διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ και οι ενέργειες του Ιράν να περιορίσει ασφυκτικά την κυκλοφορία μέσω της ναυτιλιακής οδού, δεν έχουν βλάψει την οικονομία των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, στο CNBC, επαναλαμβάνοντας τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης Τραμπ ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σε εβδομάδες, όχι σε μήνες.

«Ήδη βλέπετε πετρελαιοφόρα σε μικρή ροή να αρχίζουν να διασχίζουν το Στενό και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημάδι του πόσα λίγα έχουν απομείνει στο Ιράν», είπε.

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό θα τελειώσει σε μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα υπάρξει αντίκτυπος στις τιμές, όταν αυτό τελειώσει σε μερικές εβδομάδες, καθώς τα πλοία θα καταφέρουν να φτάνουν στα διυλιστήρια», συμπλήρωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.