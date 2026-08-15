Ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο της εθνικής εταιρείας πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) των ΗΑΕ, δέχθηκε επίθεση χθες Παρασκευή (14/8) το βράδυ στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η κρατική επιχείρηση των ΗΑΕ με δελτίο Τύπου που επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAM.

«Το συμβάν δεν προκάλεσε κανέναν τραυματισμό και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο», αναφέρει η ανακοίνωση της ADNOC, αρκετά τάνκερ της οποίας είχαν ήδη μπει στο στόχαστρο επιθέσεων προχθές Πέμπτη και την περασμένη εβδομάδα στη θαλάσσια οδό αυτή κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα των ΗΑΕ στα Στενά του Ορμούζ

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων της ADNOC των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τα οποία διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε την «έντονη καταδίκη και αποκήρυξη» της στοχοποίησης των δύο πετρελαιοφόρων, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

«Η επανάληψη αυτών των επιθέσεων συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια και την προστασία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας και των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Το Ριάντ θεωρεί υπεύθυνο το Ιράν

Η Σαουδική Αραβία απέδωσε ευθέως την ευθύνη στο Ιράν, καλώντας την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις και να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο.

«Το Βασίλειο θεωρεί το Ιράν πλήρως υπεύθυνο για τις συνέπειες της συνέχισης αυτών των επιθέσεων και το καλεί να σταματήσει αμέσως αυτές τις παραβιάσεις και να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο», υπογράμμισε το υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, το Ριάντ επανέλαβε την «πλήρη αλληλεγγύη» του προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή μεταφορά ενέργειας.