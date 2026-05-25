Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, εξέδωσε επίσημη οδηγία για την πλήρη αποκατάσταση της πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή έρχεται να τερματίσει έναν παρατεταμένο ψηφιακό αποκλεισμό, καθώς η πλειονότητα των κατοίκων στη χώρα βρισκόταν χωρίς σύνδεση στον κυβερνοχώρο για συνολικά 87 ημέρες.

Σημειώνεται πως οι αυστηροί περιορισμοί είχαν επιβληθεί αμέσως μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και των αεροπορικών πληγμάτων που σημειώθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ανεξάρτητο διεθνές παρατηρηρητήριο NetBlocks, το οποίο καταγράφει την ελευθερία της πλοήγησης παγκοσμίως, η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού είχε χάσει κάθε δυνατότητα επικοινωνίας και ενημέρωσης μέσω των κλασικών δικτύων.

Η προεδρική απόφαση αναμένεται να ομαλοποιήσει την καθημερινότητα και τις εμπορικές δραστηριότητες στη χώρα, οι οποίες είχαν επηρεαστεί σημαντικά από την πολύμηνη διακοπή των τηλεπικοινωνιών.