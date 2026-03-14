Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά παρά τον πόλεμο, χάρις στις επίμονες προσπάθειες των «συναδέλφων μας στην κυβέρνηση» για τη διατήρηση των υπηρεσιών.

«Πέρασαν 15 ημέρες από τον επιβεβλημένο και άδικο πόλεμο, και παρά τις προκλήσεις στις μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλους τομείς, χάρη στους συναδέλφους μας στην κυβέρνηση, δεν υπήρξε σοβαρή διαταραχή στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες», ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μαζί σας, αγαπητοί πολίτες του Ιράν, θα ξεπεράσουμε αυτές τις συνθήκες και θα ξαναχτίσουμε τα πάντα, ακόμη καλύτερα απ’ ό,τι πριν, από ό,τι έχουν καταστρέψει εκείνοι (σ.σ. το Ισραήλ και οι ΗΠΑ)».