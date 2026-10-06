«Η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει κανένα νόημα», επισήμανε χθες Δευτέρα (5/10) ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν (φωτό), σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

«Ως τώρα, μας έχουν επιτεθεί τρεις φορές έπειτα από συνομιλίες», γεγονός το οποίο «δείχνει πως δεν επιδιώκουν διάλογο», επιχειρηματολόγησε, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

«Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κανένα νόημα με έναν εχθρό που διαπράττει καθημερινά δολοφονίες, επιβάλλει κυρώσεις, ασκεί πιέσεις και αθετεί τις δεσμεύσεις του», πρόσθεσε ο πρόεδρος του Ιράν.

Επτά και πλέον μήνες μετά την έναρξη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη μοιάζουν να έχουν περιέλθει εκ νέου σε αδιέξοδο.

Παρά την κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, παρά την υπογραφή του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης τον Ιούνιο, και παρά τις έμμεσες συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν να βρίσκονται σε σύγκρουση για το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, ανταλλάσσοντας συχνά απειλές και επιθέσεις.

Προχθές Κυριακή, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας τόνισε πως δεν υπάρχει «στρατιωτική λύση» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, «ούτε καμιά λύση βασισμένη σε νέες κυρώσεις».

«Αν οι εχθροί μας επιλέξουν εκ νέου τον δρόμο της στρατιωτικής αναμέτρησης, η ανταπόδοσή μας θα είναι πιο ισχυρή απ’ ό,τι προηγουμένως και θα αμυνθούμε με ακόμη περισσότερη δύναμη», ανέφερε ο Αμπάς Αραγτσί απευθυνόμενος σε ξένους πρεσβευτές στην Τεχεράνη.

«Μόνο διαπραγματεύσεις βασισμένες στη δικαιοσύνη και στην ισότητα θα επιτρέψουν να εξευρεθεί λύση για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και η παράνομη και άδικη επίθεση εναντίον του Ιράν», πρόσθεσε.

Αμερικανοί και Ιρανοί συζήτησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της ΓΣ του ΟΗΕ. Το Ιράν υπέβαλε πρόταση για να ξανανοίξει μέσα σε επτά ημέρες το στενό του Ορμούζ, πλέον στην καρδιά της σύγκρουσης, με αντάλλαγμα ιδίως την άρση των αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση. Άφησε πάντως ανοικτή την πόρτα για τη συνέχιση των έμμεσων διαπραγματεύσεων — χωρίς να αποκλείει την επανέναρξη των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν προσεχώς.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον συνεχίζει και ενισχύει αυτόν που αποκαλεί οικονομικό πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στο πεδίο, παρατηρείται σχετική αποκλιμάκωση τις τελευταίες εβδομάδες. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν να εξαπολύσουν πλήγματα εναντίον του Ιράν από την 1η Σεπτεμβρίου, αν και πλοία μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο στο στενό του Ορμούζ.