Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι μία από τις «βασικές προϋποθέσεις» για το Ιράν, όπως διατυπώνονται στο σχέδιο 10 σημείων το οποίο αποτελεί τη βάση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, υπογράμμισε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο κ. Πεζεσκιάν δήλωσε ότι «η αποδοχή της εκεχειρίας από το Ιράν αποτελεί σαφή ένδειξη της υπευθυνότητας και της πραγματικής βούλησής του για επίλυση των συγκρούσεων μέσω της διπλωματικής οδού», μεταδίδει το ISNA.

Αναφέρεται επίσης πως ο Ιρανός πρόεδρος «επέμεινε στην ανάγκη για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και επανέλαβε ότι αυτή ήταν μία από τις βασικές προϋποθέσεις του σχεδίου 10 σημείων του Ιράν», το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως «βιώσιμη βάση για διαπραγματεύσεις» με την Τεχεράνη πέρα από την εκεχειρία δύο εβδομάδων που αποφασίστηκε το βράδυ της Τρίτης.