Τη βούλησή τους να εμβαθύνουν τη στρατηγική τους συνεργασία, αψηφώντας τις δυτικές πιέσεις, επιβεβαίωσαν ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ιρανός ομόλογός του, Μασούντ Πεζεσκιάν. Οι δύο ηγέτες είχαν τετ-α-τετ συνάντηση στο Μπισκέκ, την πρωτεύουσα του Κιργιστάν, όπου στο επίκεντρο βρέθηκαν ο πόλεμος στο Ιράν, οι διεθνείς κυρώσεις και η συμμαχία των δύο κρατών.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη σταθερή στάση που τηρεί η Μόσχα απέναντι στον πόλεμο που διεξάγεται στο Ιράν, αλλά και στο κύμα των κυρώσεων που ακολούθησε.

Παράλληλα, ο Μασούντ Πεζεσκιάν έστειλε σαφές μήνυμα στην Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα και η Τεχεράνη, ενώνοντας τις δυνάμεις τους, μπορούν να ορθώσουν ανάστημα απέναντι σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «μονομερή πρακτική» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ανάλογο ύφος κινήθηκε και ο Ρώσος ηγέτης, ο οποίος εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση της χώρας του προς την Τεχεράνη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν διαβεβαίωσε τον Πεζεσκιάν ότι η Μόσχα στέκεται απόλυτα αλληλέγγυα στον ιρανικό λαό, ο οποίος, όπως ανέφερε, αγωνίζεται για την προάσπιση των συμφερόντων του.

Τέλος, ο πρόεδρος της Ρωσίας κατέστησε σαφές ότι ο άξονας Μόσχας-Τεχεράνης παραμένει αρραγής σε όλα τα επίπεδα. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, πως οι δύο χώρες είναι αποφασισμένες να διατηρήσουν ανέπαφες τις εμπορικές και οικονομικές τους σχέσεις, ανεξάρτητα από το ιδιαίτερα τεταμένο στρατιωτικό και πολιτικό κλίμα της τρέχουσας περιόδου.