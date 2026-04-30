Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και ενδέχεται να επιβαρύνει την κατάσταση στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του, υποστήριξε ότι τέτοιου είδους μέτρα είναι αντίθετα με το διεθνές δίκαιο και, όπως ανέφερε, μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη ένταση και μακροπρόθεσμη αστάθεια στην περιοχή. Οι εξελίξεις αυτές συνέπεσαν με άνοδο των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αμερικανική πλευρά εξετάζει τη συγκρότηση διεθνούς πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, με τη συμμετοχή συμμάχων. Το σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει συντονισμό ενεργειών και ανταλλαγή πληροφοριών.

Την ίδια στιγμή, παραμένει περιορισμένη η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή ενεργειακή αγορά. Παρά την ύπαρξη εκεχειρίας από τις αρχές Απριλίου, οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενη συνέχιση των μέτρων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίδραση, ενώ από την πλευρά του το υπουργείο Πετρελαίου της χώρας διαβεβαιώνει ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη διατήρηση της ομαλής τροφοδοσίας της αγοράς.