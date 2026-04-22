Το Ιράν «καλωσόρισε τον διάλογο και τη συμφωνία και συνεχίζει να το πράττει», γράφει σε ανάρτησή του στο «X» ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν.
Στη νεότερη δημοσίευσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόσθεσε: «Η αθέτηση των δεσμεύσεων, ο αποκλεισμός και οι απειλές είναι τα κύρια εμπόδια για γνήσιες διαπραγματεύσεις».
Και σε μια προφανή αναφορά προς τις ΗΠΑ, ο Πεζεσκιάν κατέληξε: «Ο κόσμος βλέπει την ατελείωτη υποκριτική ρητορική σας και την αντίφαση μεταξύ ισχυρισμών και πράξεων».
The Islamic Republic of Iran has welcomed dialogue and agreement and continues to do so. Breach of commitments, blockade and threats are main obstacles to genuine negotiations. World sees your endless hypocritical rhetoric and contradiction between claims and actions.
— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 22, 2026