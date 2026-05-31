Οι φήμες ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν έχουν προκαλέσει «συναγερμό» στα διεθνή μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ώρες, με την Τεχεράνη να διαψεύδει επισήμως τα σχετικά δημοσιεύματα και να κάνει λόγο για «παιχνίδια των μέσων ενημέρωσης». Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά αλυσίδα πληροφοριών, διαρροών και φημών που εδώ και μήνες σκιαγραφούν μια βαθιά εσωτερική σύγκρουση στους κόλπους της ιρανικής εξουσίας.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η πληροφορία περί παραίτησης δεν προέρχεται από επίσημες ιρανικές πηγές, αλλά από το αντικαθεστωτικό και με έδρα το Λονδίνο μέσο Iran International, το οποίο θεωρείται από την Τεχεράνη εχθρικό προς το καθεστώς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πεζεσκιάν φέρεται να απέστειλε επίσημη επιστολή παραίτησης στο γραφείο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, επικαλούμενος τον ολοένα και μεγαλύτερο έλεγχο των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) πάνω στους κρατικούς μηχανισμούς.

Το ίδιο ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι ο Ιρανός πρόεδρος εμφανίζεται δυσαρεστημένος από το γεγονός ότι τόσο ο ίδιος όσο και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη έχουν αποκλειστεί από κρίσιμες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, με σημαντικό μέρος της εξουσίας να έχει μεταφερθεί σε στρατιωτικά και παραστρατιωτικά κέντρα επιρροής.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ανεξάρτητη επιβεβαίωση της πληροφορίας. Μέσα όπως η Jerusalem Post, οι Times of Israel και το Ynet αναπαρήγαγαν την είδηση, επισημαίνοντας όμως ότι βασίζεται αποκλειστικά στις αναφορές του Iran International και σε ανώνυμη πηγή που φέρεται να γνωρίζει τις εξελίξεις στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας.

Η απάντηση της ιρανικής πλευράς ήταν άμεση. Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα, χαρακτηρίζοντάς τα «media games» (σ.σ. παιχνίδια των Μέσων) και απορρίπτοντας κάθε σενάριο αποχώρησης του προέδρου. Παρόμοιες διαψεύσεις έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, όταν κατά διαστήματα εμφανίζονταν πληροφορίες περί παραίτησης ή αποδυνάμωσης του Πεζεσκιάν.

Οι φήμες που δεν σταμάτησαν ποτέ

Παρότι οι τελευταίες πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, η αλήθεια είναι ότι οι φήμες γύρω από τον Πεζεσκιάν δεν αποτελούν νέο φαινόμενο.

Από τα τέλη του 2024 και κυρίως κατά τη διάρκεια του 2025 και του 2026, επανέρχονταν ανά τακτά διαστήματα σενάρια περί πολιτικής απομόνωσης του Ιρανού προέδρου. Αναλυτές και πολιτικοί παρατηρητές στο Ιράν έκαναν λόγο για ψυχολογικές επιχειρήσεις και εσωτερικές διαρροές που στόχευαν στην αποδυνάμωση της κυβέρνησής του, ενώ φιλοκυβερνητικοί κύκλοι υποστήριζαν ότι οι φήμες διοχετεύονταν από σκληροπυρηνικά κέντρα εξουσίας.

Παράλληλα, σειρά αποχωρήσεων και παραιτήσεων στελεχών που θεωρούνταν πολιτικά κοντά στον Πεζεσκιάν τροφοδότησε την εικόνα μιας κυβέρνησης υπό διαρκή πίεση. Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά ήταν η παραίτηση του Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ από κυβερνητικό πόστο στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά και αποχωρήσεις συμβούλων που συνδέονταν με τη μεταρρυθμιστική πτέρυγα του ιρανικού πολιτικού συστήματος.

Η σκιά των Φρουρών της Επανάστασης

Το βαθύτερο ζήτημα φαίνεται να αφορά τον πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Διεθνείς αναλύσεις και πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν τους τελευταίους μήνες περιγράφουν μια σταδιακή ενίσχυση του ρόλου των Φρουρών της Επανάστασης, ιδιαίτερα μετά τις δραματικές γεωπολιτικές εξελίξεις του 2026 και τις συγκρούσεις που ακολούθησαν στην περιοχή. Σε αρκετές περιπτώσεις, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι κορυφαίες επιλογές προσώπων σε νευραλγικά υπουργεία και υπηρεσίες ασφαλείας πραγματοποιούνταν έπειτα από πιέσεις ή παρεμβάσεις του IRGC.

Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές που έχουν κυκλοφορήσει διεθνώς, υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ του Πεζεσκιάν και ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης, των κυρώσεων αλλά και των επιπτώσεων των περιφερειακών συγκρούσεων. Οι ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι αρκετές πρωτοβουλίες της προεδρίας μπλοκαρίστηκαν από ισχυρά κέντρα εξουσίας που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Περισσότερο από μια φήμη

Ακόμη κι αν οι πληροφορίες περί παραίτησης αποδειχθούν τελικά ανακριβείς, η σημασία τους παραμένει μεγάλη. Ο λόγος είναι ότι αποτυπώνουν ένα κλίμα έντονης αβεβαιότητας γύρω από την πραγματική ισορροπία δυνάμεων στην Τεχεράνη.

Το γεγονός ότι η είδηση προήλθε από αντικαθεστωτικό μέσο απαιτεί προφανώς προσοχή και διασταύρωση. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία αναπαράχθηκε διεθνώς, αλλά και η ανάγκη της ιρανικής κυβέρνησης να απαντήσει άμεσα, δείχνουν πόσο εύθραυστη εμφανίζεται η εικόνα συνοχής της ιρανικής ηγεσίας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με εσωτερικές πιέσεις, διεθνείς διαπραγματεύσεις και διαρκείς γεωπολιτικές εντάσεις, οι φήμες γύρω από τον Πεζεσκιάν μοιάζουν να αποκαλύπτουν κάτι βαθύτερο: ότι η μάχη για την εξουσία στην Τεχεράνη ίσως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ανεξάρτητα από το αν ο πρόεδρος έχει πράγματι αποφασίσει να αποχωρήσει.