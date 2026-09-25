Στην κυβέρνηση των ΗΠΑ επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή όχι, τόνισε χθες Πέμπτη ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, τονίζοντας πως δεν ήταν η Τεχεράνη αυτή που τον άρχισε.

«Στην Αμερική επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να τερματίσει, ή όχι» την ένοπλη σύρραξη», ανέφερε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News. Πρόσθεσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν ήθελε να εμπλακεί στον πόλεμο αυτό, αλλά ήταν και παραμένει «αποφασισμένη να αμυνθεί».