«Το Ιράν είναι ο κληρονόμος ενός πολιτισμού τουλάχιστον 6.000 ετών. Μέσα από τις δοκιμασίες της ιστορίας, καμία δύναμη δεν κατάφερε ποτέ να σβήσει αυτό το ιστορικό όνομα. Όποιος τρέφει την ψευδαίσθηση της καταστροφής του Ιράν, δεν γνωρίζει τίποτα για την ιστορία. Οι επιτιθέμενοι έχουν έρθει και έχουν παρέλθει. Το Ιράν έχει επιβιώσει», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μεζεσκιάν.

