«Το Ιράν είναι ο κληρονόμος ενός πολιτισμού τουλάχιστον 6.000 ετών. Μέσα από τις δοκιμασίες της ιστορίας, καμία δύναμη δεν κατάφερε ποτέ να σβήσει αυτό το ιστορικό όνομα. Όποιος τρέφει την ψευδαίσθηση της καταστροφής του Ιράν, δεν γνωρίζει τίποτα για την ιστορία. Οι επιτιθέμενοι έχουν έρθει και έχουν παρέλθει. Το Ιράν έχει επιβιώσει», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μεζεσκιάν.

Iran is the heir to a civilization at least 6,000 years old. Through the trials of history, no power has ever succeeded in erasing this storied name. Anyone who entertains the illusion of destroying Iran knows nothing of history. Aggressors have come and gone; Iran has endured. pic.twitter.com/XX63yFuynT — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 10, 2026