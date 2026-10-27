Την ανάγκη να επιλυθούν τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής αυτόνομα, δίχως εξωτερικές επιρροές από τη Δύση, ανέδειξε ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια των επαφών του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πιο συγκεκριμένα ο επικεφαλής της ιρανικής ηγεσίας υπογράμμισε ότι οι χώρες της περιοχής διαθέτουν τη δυνατότητα να διευθετήσουν τις κρίσεις τους χωρίς καμία αμερικανική ανάμιξη, προτάσσοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για στενότερο στρατηγικό συντονισμό με τη Μόσχα.

Η Ρωσία και το Ιράν, οι δύο χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί οι βαρύτερες κυρώσεις στον κόσμο, διατηρούν στενές πολιτικές επαφής. Η στρατιωτική και οικονομική συνεργασία τους εντάθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

«Πιστεύω ότι είμαστε ικανοί να επιλύσουμε τα προβλήματα στην περιοχή μας χωρίς να εξαρτιόμαστε από τις ΗΠΑ» είπε ο Πεζεσκιάν στη συνάντηση που είχε με τον Πούτιν στο περιθώριο μιας ενεργειακής συνόδου στη Μόσχα. «Αν υπάρχει βούληση, και είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει, θα μπορέσουμε να αλληλοστηριχθούμε σε όλους τους τομείς και να αναπτύξουμε τις επιστημονικές, οικονομικές, βιομηχανικές, πολιτιστικές και στρατιωτικές σχέσεις μας», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν είπε ότι συζήτησε με τον Πεζεσκιάν «την κατάσταση στην περιοχή, η οποία, αναμφίβολα, προκαλεί ανησυχίες», και εξέφρασε την ελπίδα «να εξελιχθεί ευνοϊκά».

Την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί είπε ότι η ιρανορωσική συνεργασία δεν ήταν ποτέ στενότερη, με την ευκαιρία της πρώτης επίσκεψης του Ρώσου ομολόγου του, του Σεργκέι Λαβρόφ, στο Ιράν, αφού ξέσπασε ο πόλεμος, στα τέλη Φεβρουαρίου. Στις αρχές Οκτωβρίου ο Πούτιν διαβεβαίωσε τον Ιρανό ομόλογό του ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να συμβάλει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.