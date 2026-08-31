Τη σαφή θέση της Τεχεράνης απέναντι στην αναζωπύρωση της έντασης με την Ουάσιγκτον εξέφρασε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Όπως ανέφερε, η παράταση των πολεμικών αναμετρήσεων δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας του.

Οι δηλώσεις του Ιρανού ηγέτη πραγματοποιήθηκαν εν μέσῳ νέων στρατιωτικών επεισοδίων μεταξύ των δύο πλευρών, τα οποία τερμάτισαν μια περίοδο πρόσκαιρης εκεχειρίας και επανέφεραν την ανησυχία για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Συνεχίζουμε να προσπαθούμε να βρούμε μια πορεία προς μια συμφωνία και κατανόηση και πιστεύουμε ότι η συνέχιση του πολέμου δεν είναι προς το συμφέρον μας, ούτε προς το συμφέρον της περιοχής», τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι ενόψει της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Κιργιστάν.

«Πιστεύουμε ότι η λύση στα υπάρχοντα προβλήματα βρίσκεται στον διάλογο και την κατανόηση και ότι όλες οι δυνατότητες πρέπει να ενεργοποιηθούν για να αποτραπεί η εξάπλωση της ανασφάλειας και της σύγκρουσης», πρόσθεσε, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Λαράκ, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, τόνισε σήμερα ότι επιτέθηκε σε βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ιορδανία drones, ενεργώντας σε «αυτοάμυνα».