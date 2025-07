Τον ισχυρισμό ότι το Ισραήλ προσπάθησε να τον δολοφονήσει, εξέφρασε ο Μασούντ Πεζεσκιάν σε συνέντευξή του στον Tucker Carlson.

«Προσπάθησαν να με σκοτώσουν, ναι. Έδρασαν αναλόγως, αλλά απέτυχαν», είπε ο Πεζεσκιάν απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Carlson για το αν το Ισραήλ έκανε απόπειρες να τον δολοφονήσει.

Ο Ιρανός Πρόεδρος δεν προσδιόρισε τη σαφή ημερομηνία της φερόμενης απόπειρας δολοφονίας του, ούτε διευκρίνισε το αν αυτή συντελέστηκε κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Masoud Pezeshkian, president of Iran.

(0:00) How Would Iranian President Pezeshkian Like to See This Conflict End?

(0:44) Is Iran Willing to Give Up Their Nuclear Program in Exchange for Peace?

(5:19) Was the International Atomic Energy Agency Spying on Iran and Giving… pic.twitter.com/lMPoFa5ChX

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) July 7, 2025