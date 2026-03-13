Στη νότια Σιβηρία, στην λίμνη Βαϊκάλη, μια πεζοπόρος κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που σπάει ο πάγος και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πέσει στο νερό.

Στο βίντεο φαίνεται η παγωμένη επιφάνεια της λίμνης να σπάει.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Το φαινόμενο σχετίζεται με τις θερμικές διακυμάνσεις, οι οποίες μεταξύ χειμώνα και άνοιξης προκαλούν διαστολές και συστολές του πάγου, δημιουργώντας απρόβλεπτες ρωγμές.

Η Βαϊκάλη είναι η βαθύτερη λίμνη γλυκού νερού στον πλανήτη και είναι επίσης γνωστή για αυτές τις θεαματικές αλλά και επικίνδυνες καθιζήσεις.

Πηγή: La Repubblica