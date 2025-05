Μία ιστορικής σημασίας απόφαση ανακοίνωσε σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δήλωσε ότι στηρίζει το αίτημα των «New York Times» για να ανοιχτεί η έρευνα και να επιτραπεί η πρόσβαση στα μηνύματα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς τον Άλμπερτ Μπουρλά για την αγορά εμβολίων της Pfizer, κατά την πανδημία του κορονοϊού.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην εξεταστεί το σχετικό αίτημα, που είχε καταθέσει η αμερικανική εφημερίδα «New York Times» για πρόσβαση στα μηνύματα μεταξύ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του διευθύνοντος συμβούλου της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, σχετικά με την συμφωνία αγοράς εμβολίων αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ.

🚨BREAKING🚨

EU Court of Justice rules against von der Leyen in ‘Pfizergate’: European Commission should have granted access to the SMS exchange between von der Leyen and Pfizer CEO Bourla, as requested by a New York Times journalist. pic.twitter.com/wqOEub5A2R

— Daniel Freund (@daniel_freund) May 14, 2025