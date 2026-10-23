Διεθνείς εταιρείες και κυβερνήσεις βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, μετά την αποκάλυψη κρίσιμων κενών ασφαλείας στη γλώσσα προγραμματισμού PHP, πάνω στην οποία βασίζεται σημαντικό μέρος του διαδικτύου.

Οι ευπάθειες, που εντοπίστηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, προκάλεσαν άμεσα ένα πρωτόγνωρο κύμα κυβερνοεπιθέσεων, με εταιρεία παροχής υπηρεσιών cloud να κάνει λόγο για εκατομμύρια απόπειρες εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων κενών.

Την ίδια ώρα, κυβερνήσεις και μεγάλοι οργανισμοί σε Ευρώπη και Ασία προχώρησαν ακόμη και σε προσωρινή διακοπή διαδικτυακών υπηρεσιών, προκειμένου να εγκαταστήσουν τις απαραίτητες ενημερώσεις ασφαλείας.

Από την Ιαπωνία μέχρι τη Φινλανδία

Το πρόβλημα έχει προκαλέσει αναστάτωση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες, σιδηροδρομικοί φορείς, φορολογικές υπηρεσίες και κυβερνητικοί οργανισμοί ανέστειλαν προσωρινά ορισμένα από τα ηλεκτρονικά τους συστήματα, καθώς οι τεχνικές ομάδες επιχειρούν να περιορίσουν τον κίνδυνο παραβίασης.

Η υπόθεση αναδεικνύει παράλληλα το πόσο εξαρτημένο παραμένει το διαδίκτυο από παλαιότερες τεχνολογίες και συστήματα που χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια.

«Έχω πολύ καιρό να δω κάτι τέτοιο»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, σχολιάζοντας την έκταση του περιστατικού, δήλωσε:

«Έχω πολύ καιρό να δω κάτι τέτοιο».

Όπως ανέφερε, η κατάσταση δείχνει πόσο σημαντικό είναι το λογισμικό να μπορεί να συντηρείται και να αναβαθμίζεται με ασφάλεια, ιδιαίτερα καθώς τα ψηφιακά συστήματα γίνονται ολοένα και πιο σύνθετα.

«Ήταν μια μεγάλη μέρα και μια μεγάλη νύχτα, το γνωρίζω, για όλους τους επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής και της ασφάλειας», πρόσθεσε.

Οι ευπάθειες έμεναν κρυμμένες για χρόνια

Η PHP αποτελεί μία από τις βασικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία ιστοτόπων και διαδικτυακών εφαρμογών.

Οι δημιουργοί της διέθεσαν την Τετάρτη διορθωτικές ενημερώσεις για ευπάθειες που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρχαν στο λογισμικό εδώ και χρόνια και τελικά εντοπίστηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, απηύθυναν έκκληση στους χρήστες και τους διαχειριστές συστημάτων να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες αναβαθμίσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Μαντλίν Λοράνς, συνιδρύτρια της βελγικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας Aikido Security, οι τεχνικές λεπτομέρειες των κενών ασφαλείας έγιναν γνωστές προτού ολοκληρωθούν όλες οι διορθώσεις, δημιουργώντας έτσι ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο χρονικό παράθυρο.

«Οι εταιρείες δίνουν αγώνα δρόμου για να ενημερώσουν τα συστήματά τους, απέναντι σε επιτιθέμενους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη για να εκμεταλλευτούν αυτά τα κενά. Αυτή είναι η ουσία του ανταγωνισμού», ανέφερε.

Από χιλιάδες σε εκατομμύρια απόπειρες επίθεσης

Η Cloudflare κατέγραψε θεαματική αύξηση στις προσπάθειες εκμετάλλευσης των ευπαθειών μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάθιου Πρινς, ανέφερε ότι στο δεκάωρο πριν από τη δημόσια ανακοίνωση είχαν καταγραφεί ήδη χιλιάδες προσπάθειες επίθεσης.

Μέσα στα πρώτα 45 λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση, ο αριθμός αυξήθηκε σε δεκάδες χιλιάδες, ενώ δύο ώρες αργότερα είχε φτάσει σε εκατοντάδες χιλιάδες.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, οι απόπειρες ανήλθαν σε εκατομμύρια.

Ιαπωνία: Προσωρινά «λουκέτα» σε διαδικτυακές υπηρεσίες

Ο αντίκτυπος ήταν ιδιαίτερα αισθητός στην Ιαπωνία.

Εταιρείες όπως η Nomura, η Mitsubishi UFJ Financial Group, η ANA και η East Japan Railway ανακοίνωσαν προσωρινές διακοπές σε επιμέρους διαδικτυακές υπηρεσίες, στο πλαίσιο των μέτρων έκτακτης ανάγκης.

Αντίστοιχα μέτρα έλαβαν εταιρείες από τον ασφαλιστικό κλάδο και τη βιομηχανία ποτών.

Το ιαπωνικό υπουργείο Οικονομικών και η Μετεωρολογική Υπηρεσία περιόρισαν επίσης μέρος των διαδικτυακών τους υπηρεσιών, ενώ η Εθνική Φορολογική Υπηρεσία προχώρησε προσωρινά σε διακοπή ορισμένων συστημάτων της.

Μέτρα και σε Κίνα, Γαλλία και Φινλανδία

Στη Γαλλία, ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος Orange ανέστειλε προσωρινά την πρόσβαση σε συγκεκριμένους ιστοτόπους και εφαρμογές που βασίζονται στην PHP σε ορισμένες θυγατρικές του.

Η Tencent Cloud, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους cloud στην Κίνα, κάλεσε τους πελάτες της να εγκαταστήσουν τις νεότερες ασφαλείς εκδόσεις της PHP, χωρίς όμως να προτείνει γενικευμένη διακοπή ιστοτόπων.

Στη Φινλανδία, ο κρατικός φορέας πληροφορικής Valtori συνέχισε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας την εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας και άρχισε σταδιακά να αποκαθιστά υπηρεσίες που είχαν τεθεί προληπτικά εκτός λειτουργίας.

Αυξημένος συναγερμός και στη Νότια Κορέα

Το υπουργείο Βιομηχανίας της Κίνας ζήτησε από οργανισμούς και χρήστες να ελέγξουν τα συστήματά τους και να προχωρήσουν στις τελευταίες ασφαλείς εκδόσεις της PHP.

Παράλληλα, συνέστησε αυξημένη παρακολούθηση των συστημάτων, καθώς και αλλαγή λογαριασμών, κωδικών πρόσβασης και κλειδιών ασφαλείας όπου κρίνεται απαραίτητο.

Η Νότια Κορέα, από την πλευρά της, αύξησε το επίπεδο συναγερμού κυβερνοασφάλειας για τον ιδιωτικό τομέα και ενεργοποίησε έκτακτα μέτρα λόγω του αυξημένου κινδύνου επιθέσεων.

Οι αναβαθμίσεις μπορεί να χρειαστούν χρόνο

Σύμφωνα με τον Φέλιξ Κούλενκαμπ, επικεφαλής ασφάλειας στη γερμανική ένωση ψηφιακής βιομηχανίας Bitkom, αρκετοί μεγάλοι οργανισμοί έχουν ήδη ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενημερώσεις.

Για μικρότερες επιχειρήσεις και πιο σύνθετα πληροφοριακά συστήματα, ωστόσο, η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο.

«Αν ένας ιστότοπος βασίζεται σε παλιά έκδοση της PHP για την οποία δεν υπάρχει ενημέρωση ασφαλείας, πρέπει να ενημερωθεί ολόκληρο το σύστημα», εξήγησε.