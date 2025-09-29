Σκηνές χάους εκτυλίχθησαν σε πτήση της Ryanair από το Λούτον της Βρετανίας προς το Αλικάντε της Ισπανίας, όταν ομάδα Βρετανών επιβατών που ταξίδευαν για μπάτσελορ προκάλεσε σοβαρά επεισόδια.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (26/9), με το αεροσκάφος να εκτρέπεται στο αεροδρόμιο της Τουλούζης στη Γαλλία.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα κατέγραψε τη στιγμή που οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο αεροπλάνο για να απομακρύνουν τους ταραξίες.

Δείτε το βίντεο

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της επιβάτιδας Τάνια Νίκολς, οι άνδρες είχαν δείξει παραβατική συμπεριφορά ήδη πριν από την απογείωση, αγνοώντας οδηγίες ασφαλείας, αλλά και ενοχλώντας άλλους επιβάτες.

Όπως ανέφερε, ένας από αυτούς προσπάθησε να πλησιάσει φίλη της, ενώ μετά την απογείωση άρχισαν να καταναλώνουν αλκοόλ και να συζητούν με τρόπο προσβλητικό μπροστά σε παιδιά.

Η κατάσταση ξέφυγε σύντομα, με δύο μέλη της παρέας να έρχονται στα χέρια και να σκίζουν τα ρούχα τους κατά τη διάρκεια συμπλοκής, ενώ άλλοι επιβάτες κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν φτυσίματα και κλωτσιές στο κεφάλι από ταραξίες που είχαν ανεβάσει τα πόδια τους στα προσκέφαλα καθισμάτων.

Η αντίδραση του πιλότου

Η συνεχής αναστάτωση οδήγησε τον πιλότο να ανακοινώσει εκτροπή της πτήσης προς την Τουλούζη, όπου περίμεναν οι γαλλικές Αρχές. Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε, αστυνομικοί μπήκαν στην καμπίνα και ξεκίνησαν να απομακρύνουν τους εμπλεκόμενους.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ορισμένοι αντιστάθηκαν στη σύλληψη, με αψιμαχίες να σημειώνονται μπροστά στους έντρομους επιβάτες.

Στο βίντεο που ανάρτησε η Νίκολς στο TikTok, καταγράφεται η στιγμή που ένας άνδρας παλεύει με δύο αστυνομικούς, ενώ ο γιος του παρεμβαίνει φωνάζοντας ότι «ο πατέρας του δεν ξεκίνησε τον καβγά».

Ο νεαρός τελικά συνελήφθη και αυτός, καθώς προσπάθησε να εμποδίσει την επέμβαση των αστυνομικών.