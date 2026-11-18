Μια σκοτεινή στήλη αερίων, ατμών και αποσυντεθειμένων απορριμμάτων εκτινάχθηκε από τη χωματερή Chiquita Canyon στην περιοχή του Λος Άντζελες, αναγκάζοντας δεκάδες κατοίκους να φύγουν από τα σπίτια τους. Για τις οικογένειες που ζουν δίπλα στον κλειστό πλέον χώρο ταφής, το περιστατικό της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου επιδείνωσε μια κατάσταση που καταγγέλλουν εδώ και χρόνια: επίμονη δυσοσμία, ανησυχία για την υγεία τους και αβεβαιότητα για το τι αναπνέουν.

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, η εκτόνωση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια γεώτρησης για την κατασκευή νέου φρέατος συλλογής αερίων. Το συνεργείο συνάντησε έναν θύλακα υπό πίεση, περίπου 46 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, με αποτέλεσμα αέρια και μικρά κομμάτια απορριμμάτων να εκτοξευθούν μέσα από το άνοιγμα.

Η στήλη ήταν ορατή και η οσμή αισθητή σε μεγάλη απόσταση. Στις γειτονικές κοινότητες Βαλ Βέρντε και Καστέικ, κάτοικοι ανέφεραν βήχα, πονοκεφάλους, ζάλη και δυσκολία στην αναπνοή. Αρκετοί παρέμεναν εκτός των σπιτιών τους και την επόμενη ημέρα, φοβούμενοι να επιστρέψουν.

«Έπρεπε να βγάλω τα παιδιά μου από εκεί»

«Ήταν δύσκολο να αναπνεύσεις. Ήξερα ότι έπρεπε να φύγω και να βγάλω τα παιδιά μου από εκεί», δήλωσε η Τζένιφερ Έλκινς, η οποία μένει σε απόσταση μικρότερη των 1,6 χιλιομέτρων από τη χωματερή.

Μια άλλη κάτοικος, η Γιασμίνα Βαλδίβια, περιέγραψε ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της εμφάνισαν πονοκέφαλο και δυσκολία στην αναπνοή, ενώ τα μάτια τους κοκκίνισαν και άρχισαν να τους φαγουρίζουν. Αντίστοιχο ερεθισμό, όπως είπε, παρατήρησαν ακόμη και στα σκυλιά τους.

«Δεν ξέρουμε τι αναπνέουμε», ανέφερε, ζητώντας μακροπρόθεσμη λύση και κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δέχθηκε περισσότερες από 200 καταγγελίες μετά το περιστατικό και εξέδωσε ειδοποίηση παράβασης προς τη διαχειρίστρια εταιρεία.

Η Πυροσβεστική εξέδωσε ενημέρωση το βράδυ της Δευτέρας, ενώ ο δήμος της Σάντα Κλαρίτα κάλεσε τους κατοίκους να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εκκένωση. Δεν δόθηκε, ωστόσο, υποχρεωτική εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων. Πολλές οικογένειες αποφάσισαν να φύγουν με δική τους πρωτοβουλία.

Τι προκάλεσε την εκτόνωση

Η Waste Connections, η εταιρεία με έδρα το Τέξας που διαχειρίζεται τη χωματερή, ανακοίνωσε ότι η γεώτρηση γινόταν στο πλαίσιο των εργασιών αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών στο εσωτερικό της. Κατά τη διάνοιξη, το συνεργείο έπεσε στον θύλακα αερίων υπό πίεση.

Ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής Άαρον Κέιτον διευκρίνισε ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν εκδηλώθηκε φωτιά, αλλά απότομη διαφυγή αερίων και υλικών. Μετά την αρχική εκτόξευση των απορριμμάτων, η στήλη περιορίστηκε σημαντικά.

Τέσσερις εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Παρότι οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για έξι τραυματίες, η εταιρεία διευκρίνισε αργότερα ότι οι τέσσερις υποβλήθηκαν σε προληπτικό έλεγχο και ότι δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί.

Περίπου στις 11 το βράδυ, η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι το σημείο της διαρροής είχε σφραγιστεί και η έκλυση αερίων είχε σταματήσει. Εξειδικευμένα συνεργεία παρέμειναν στον χώρο.

Οι μετρήσεις και τα αναπάντητα ερωτήματα των κατοίκων

Η ακριβής σύσταση του μείγματος που απελευθερώθηκε δεν ήταν γνωστή, σύμφωνα με την αναφορά του περιστατικού. Η πολιτειακή βουλευτής Πιλάρ Σκιάβο επισήμανε ότι στην περιοχή της υπόγειας θερμικής αντίδρασης έχουν εντοπιστεί, πέρα από εύφλεκτο μεθάνιο, βενζόλιο και υδρόθειο, εκφράζοντας ανησυχία για την έκθεση των κατοίκων σε συνδυασμό χημικών ουσιών.

Από την πλευρά της, η εταιρεία υποστήριξε ότι οι μετρήσεις της δεν έδειξαν υπερβάσεις των επιπέδων αναφοράς έκθεσης για τις ουσίες που παρακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένου του βενζολίου. Η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της κομητείας ανέφερε επίσης ότι στους ελέγχους της Πυροσβεστικής δεν είχαν προκύψει, έως εκείνη τη στιγμή, επικίνδυνα ευρήματα.

Οι διαβεβαιώσεις δεν καθησύχασαν τους κατοίκους που περιέγραψαν συμπτώματα. Η Έλκινς, η οποία πέρασε τη νύχτα σε ξενοδοχείο, ζήτησε σαφή εξήγηση για το τι συνέβη και ποιες ουσίες βρέθηκαν στον αέρα.

Τρεις νύχτες σε ξενοδοχείο για ένα πρόβλημα τεσσάρων ετών

Στη χωματερή καταγράφεται υπόγεια καύση απορριμμάτων τουλάχιστον από το 2022. Παρά τη διακοπή λειτουργίας της, οι αναθυμιάσεις και τα τοξικά υγρά εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις στις γύρω κοινότητες.

Μετά το νέο περιστατικό, η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ζήτησε από την εταιρεία να προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κατοίκους. Η Waste Connections ανακοίνωσε δωρεάν διαμονή τριών διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία, από την Τρίτη έως την Παρασκευή, για περιορισμένο αριθμό κατοίκων συγκεκριμένων δρόμων κοντά στη χωματερή. Η παροχή δεν κάλυπτε όσους είχαν πληρώσει ξενοδοχείο τη Δευτέρα ούτε οικογένειες εκτός της καθορισμένης ζώνης.

Η επόπτρια της κομητείας Κάθριν Μπάργκερ χαρακτήρισε το μέτρο ένα πρώτο βήμα, αλλά ανεπαρκές. «Τρεις νύχτες δεν αναιρούν μια δοκιμασία τεσσάρων ετών και δεν απαντούν στα ερωτήματα των κατοίκων για το σε τι εκτέθηκαν χθες», δήλωσε.

Την Τρίτη εγκρίθηκε πρότασή της για πλήρη απολογισμό του περιστατικού από τις υπηρεσίες της κομητείας και άμεση διάθεση υπηρεσιών ψυχικής υγείας στις γειτονικές κοινότητες. Μέχρι τότε, ούτε η κομητεία ούτε η πολιτεία είχαν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό ακολουθεί έκθεση πολιτειακού ελέγχου που διαπίστωσε ελλείψεις στη συστηματική αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα και στην έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων. Η Καλιφόρνια έχει επίσης προσφύγει δικαστικά κατά της ιδιοκτησίας και της διαχείρισης της χωματερής, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση εξακολουθεί να βλάπτει την υγεία των γύρω κοινοτήτων.