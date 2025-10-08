Ηλικιωμένος άνδρας 71 ετών αυτοκτόνησε σήμερα στο Μιλάνο κατά τη διάρκεια έξωσης από το διαμέρισμα στο οποίο διέμενε. Ο ηλικιωμένος έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του, μόλις χτύπησε το κουδούνι ο δικαστικός κλητήρας.

“Συγγνώμη αλλά δεν αντέχω άλλο”, έγραψε σε σύντομο μήνυμα που άφησε πάνω στο τραπέζι. Λόγω της οικονομικής του κατάστασης δεν κατάφερνε πλέον να καλύψει τα έξοδα του ενοικίου.

Εθελοντές που βοηθούν πολίτες με χαμηλό εισόδημα οι οποίοι αντιμετωπίζουν το προβλημα της έξωσης, τονίζουν ότι το στεγαστικό πρόβλημα προσλαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλη την Ιταλία και καταγγέλλουν ότι έχει χαθεί πλέον η αλληλεγγύη και η κοινωνική ευαισθησία του παρελθόντος.

Σημειώνεται ότι στο Μιλάνο και στην ευρύτερη περιοχή του καταγράφονται τα υψηλότερα ενοίκια όλης της Ιταλίας και είναι σχεδόν αδύνατον, ιδίως για τους ηλικιωμένους, να ανταποκριθούν στο κόστος των μισθωμάτων.