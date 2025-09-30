Στην επαρχία Μαναμπί του Ισημερινού, σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ δύο λεωφορείων, μπροστά από την ενορία Σαν Πλάθιντο ντε Πορτοβιέχο.

Ένα από τα οχήματα, μετά από μηχανική βλάβη, συγκρούστηκε με το προπορευόμενο όχημα με μεγάλη ταχύτητα.

Ένας άνδρας, ο οποίος επέβαινε στο λεωφορείο, κατάφερε να πηδήξει από το κινούμενο όχημα, λίγο πριν από τη σύγκρουση.

Αυτή η έγκαιρη ενέργεια του έσωσε τη ζωή.

Αρκετοί επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά στο ατύχημα.

Μια κάμερα παρακολούθησης κατέγραψε τη σύγκρουση και τη δραματική σκηνή.

Δείτε το βίντεο: