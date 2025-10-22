Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί δημοσίευμα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), σύμφωνα με το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στον Λευκό Οίκο, φέρεται να πίεσε τον Ουκρανό πρόεδρο να αποδεχθεί την παραχώρηση της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία.

Όπως αποκάλυψε ανώτατος Ουκρανός αξιωματούχος —ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας— ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ζήτησε από τον Ζελένσκι να αποσύρει τα ουκρανικά στρατεύματα από τα εδάφη των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ που παραμένουν εκτός ρωσικού ελέγχου, ουσιαστικά αποδεχόμενος τις ρωσικές αξιώσεις στην ανατολική Ουκρανία.

Η πληροφορία, αν επιβεβαιωθεί, θα συνιστά σημαντική μεταστροφή στη στάση της Ουάσιγκτον έναντι της Μόσχας, ανοίγοντας νέο κύκλο ανησυχιών για την πορεία του πολέμου και τη γεωπολιτική ισορροπία στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η συνάντηση της Παρασκευής μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι περιγράφηκε ως «τεταμένη και δύσκολη», με την ουκρανική αντιπροσωπεία να φεύγει με την εντύπωση ότι η Ουάσιγκτον αλλάζει ρότα απέναντι στη Μόσχα. Η αίσθηση «μεταστροφής» της αμερικανικής στάσης, όπως σημειώνεται, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο Κίεβο.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Politico, φαίνεται να παγώνουν τα σχέδια για συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, τουλάχιστον για το προσεχές διάστημα. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε στο Reuters ότι «δεν υπάρχουν σχέδια» για καμία διμερή συνάντηση των δύο ηγετών.

Όπως μεταδίδει το CBS News, ο Αμερικανός γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχαν πρόσφατα μια «παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία», με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να επισημαίνει πως μια νέα συνάντηση «δεν θεωρείται αναγκαία». Το αμερικανικό ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες συνομίλησαν τη Δευτέρα, ενώ επανέλαβε πως «δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Πούτιν στο άμεσο μέλλον».

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ παραδέχθηκε δημοσίως ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο Ρώσος πρόεδρος να προσπαθεί να «κερδίσει χρόνο» μέσω των διπλωματικών ελιγμών. Ερωτηθείς αν θεωρεί πως ο Πούτιν επιχειρεί να καθυστερήσει την αμερικανική απόφαση σχετικά με τη χρήση πυραύλων Tomahawk από την Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε με τον γνώριμο, αυτάρεσκο τόνο του:

«Είναι πιθανό. Με έχουν “παίξει” οι καλύτεροι σε όλη μου τη ζωή — αλλά κι εγώ ξέρω να παίζω καλά, αν θέλει πραγματικά να κάνει συμφωνία».

Με πληροφορίες από: ndtv.com