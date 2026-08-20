Στο επίκεντρο της ιταλικής και ευρωπαϊκής επικαιρότητας παραμένει το μεταναστευτικό, καθώς μετά τη Γερμανία και την Ελβετία, η Αυστρία και η Φινλανδία ζητούν επισήμως από την Ιταλία να δεχθεί επιστροφές αιτούντων άσυλο.

Η κίνηση αυτή βασίζεται στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Ρώμης, η οποία θέτει αυστηρούς όρους για τις «δευτερογενείς ροές» και τη δράση των ΜΚΟ στη Μεσόγειο.

Οι πρώτες οδικές επιστροφές από την Αυστρία και η ετοιμότητα της Φινλανδίας

Το υπουργείο Εσωτερικών της Αυστρίας ανακοίνωσε επίσημα ότι από τις 12 Ιουνίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ το νέο Σύμφωνο, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τέσσερις οδικές μεταφορές αιτούντων άσυλο προς την Ιταλία.

Παρά την επιβεβαίωση των πρώτων αυτών επιστροφών, οι αυστριακές αρχές δεν έχουν αποσαφηνίσει το χρονοδιάγραμμα για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Φινλανδίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση της χώρας θεωρεί πως το νέο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει την άμεση επανέναρξη των επιστροφών, έχοντας ήδη ξεκινήσει τις σχετικές προετοιμασίες.

Το Ελσίνκι υπογράμμισε, πάντως, πως διατηρεί διαρκή δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας με τις αρχές της Ρώμης.

Η σκληρή γραμμή της Ρώμης και το «αγκάθι» με τις ΜΚΟ

Η αντίδραση του ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών παραμένει σταθερή και αμετακίνητη.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη οι λεγόμενες «δευτερογενείς ροές» που καταγράφηκαν πριν από την ενεργοποίηση του νέου Συμφώνου.

Όσον αφορά ειδικότερα τη Γερμανία, η ιταλική πλευρά αξιώνει οποιοδήποτε αίτημα επιστροφής αιτούντος άσυλο από το Βερολίνο να συμψηφίζεται με τον αριθμό των μεταναστών και προσφύγων που διασώζονται από γερμανικές ΜΚΟ στη Μεσόγειο και αποβιβάζονται σε ιταλικά λιμάνια.