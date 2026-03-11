Δημοσιογράφος αποφάσισε να πάρει τους δρόμους του Λονδίνου και πήγε στη λεγόμενη «Σειρά των Δισεκατομμυριούχων», όπου ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, κατέχει ακίνητα και ήθελε να του μιλήσει αλλά προφανώς δεν τα κατάφερε.

Έψαχνε τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ και χτυπούσε κουδούνια

Ο δημοσιογράφος του GB Newsπήγε στη «Σειρά των Δισεκατομμυριούχων» στο Λονδίνο, ψάχνοντας να μιλήσει στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διατηρεί ακίνητα. Είχε τη –μάταιη- ελπίδα ότι θα τον βρει αλλά προφανώς αυτός δεν ήταν εκεί. Χτύπησε το κουδούνι και ζήτησε να μιλήσει με τον Χαμενεΐ αλλά ένας ένοικος του απάντησε ότι «εδώ μένουν 20 άνθρωποι από όλον το κόσμο» και ότι δεν μπορεί να του ανοίξει, λέγοντάς του αντίο.

Δεν πτοήθηκε και ρωτούσε περαστικούς για τον Χαμενεΐ δείχνοντας φωτογραφία του

Ο δημοσιογράφος δεν πτοήθηκε και βγάζοντας μια μεγάλη φωτογραφία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ άρχισε να ρωτά τους περαστικούς αν τον έχουν δει. Εννοείται ότι δεν τα κατάφερε ποτέ και κανείς δεν κατάλαβε αν μιλά σοβαρά η όχι.

