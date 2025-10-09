Σύμφωνα με πηγές της «παλαιστινιακής αντίστασης» που μίλησαν στο μέσο al-Mayadeen, το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, η Χαμάς έχει αποδεχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την Πέμπτη στην Αίγυπτο.

Τα μεγαλύτερα ζητήματα στις συνομιλίες για τη Γάζα έχουν επιλυθεί και ό,τι απομένει να οριστικοποιηθεί είναι απλώς διαδικαστικό, δήλωσαν στην εφημερίδα The Times of Israel δύο πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας είναι άμεση, αναφέρουν οι πηγές.

Πηγή: The Times Of Israel

