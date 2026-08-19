Συναγερμός σήμανε στους αιθέρες των ΗΠΑ, όταν ιδιωτικό αεροσκάφος υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στο Οχάιο, λόγω σοβαρής μηχανικής βλάβης. Το αεροσκάφος, τύπου Cessna Citation της εταιρείας NetJets, είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσιγκτον, όταν διαπιστώθηκε ότι ο μπροστινός τροχός προσγείωσης είχε μπλοκάρει εντελώς.

Παρά το υψηλό ρίσκο, ο χειριστής του τζετ διατήρησε την ψυχραιμία του και κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο Akron-Canton. Εφαρμόζοντας μια ιδιαίτερα απαιτητική τεχνική, άγγιξε τον αεροδιάδρομο χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τους πίσω τροχούς, ενώ κατάφερε να κρατήσει τη μύτη του σκάφους στον αέρα για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Με τον τρόπο αυτό απέτρεψε την πρόσκρουση της ατράκτου στο έδαφος και τον κίνδυνο ανάφλεξης.

Ακολουθεί σχετικό βίντεο:

Η μαρτυρία και η επέμβαση των Αρχών

Στο σημείο βρίσκονταν αυτόπτες μάρτυρες που κατέγραψαν το περιστατικό. Έμπειρος πιλότος που παρακολουθούσε τις επικοινωνίες ανέφερε πως ο κυβερνήτης ακολούθησε πιστά όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης, χαρακτηρίζοντας την προσπάθειά του υποδειγματική.

Αμέσως μόλις το σκάφος ακινητοποιήθηκε στον διάδρομο, οι δυνάμεις πυρόσβεσης και τα σωστικά συνεργεία του αεροδρομίου έσπευσαν στο σημείο για την παροχή συνδρομής.