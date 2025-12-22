Ένα ιδιαίτερα σπάνιο και πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε στα ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας. Το φαινόμενο «pincer attack wave» παρατηρείται όταν δύο ισχυρά κύματα συγκλίνουν, δημιουργώντας μια τεράστια κατακόρυφη εκτόξευση νερού.

«Έκρηξη» νερού σε ύψος 40 μέτρων

Η σύγκρουση των κυμάτων είχε ως αποτέλεσμα μια κάθετη «έκρηξη» θαλασσινού νερού, σε ύψος 40 μέτρων. Μάλιστα, η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC Australia, ώστε το νερό χτύπησε και το drone που κατέγραφε το περιστατικό από τον αέρα.

Σύμφωνα με τον φωτογράφο Allen, ο οποίος απαθανάτισε το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο, η εικόνα ήταν τόσο ασυνήθιστη και εντυπωσιακή, που πολλοί από όσους είδαν το βίντεο πίστεψαν αρχικά ότι πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, όπως εξήγησε, πρόκειται για πραγματικό φυσικό φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται σπάνια και υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες.

Επικίνδυνο φαινόμενο

Τέτοιου είδους κυματισμοί, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι, τόσο για σκάφη όσο και για ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή ή στη θάλασσα. Σημειώνεται ότι η απρόβλεπτη δύναμη και η κατακόρυφη ένταση του νερού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Δείτε βίντεο