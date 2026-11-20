Σε συμφωνία για την επανεκκίνηση των σχέσεών τους κατέληξαν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγοντας τον δρόμο για στενότερη συνεργασία μετά το Brexit. Το Λονδίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι «επετεύχθη συμφωνία» και ότι «οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν», διευκρινίζοντας ωστόσο πως οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σε ορισμένα επιμέρους ζητήματα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ υπέγραψε τη συμφωνία μετά τη συνάντησή του στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η κινητικότητα των νέων, η διευκόλυνση του εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων και η σύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών. Αντίθετα, το ζήτημα των διδάκτρων για τους Ευρωπαίους φοιτητές στα βρετανικά πανεπιστήμια παραμένει ανοιχτό.

Οι τρεις βασικοί άξονες της συμφωνίας

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ενός προγράμματος κινητικότητας νέων, καθώς και μιας συμφωνίας για τη μείωση των υγειονομικών ελέγχων στις εμπορικές συναλλαγές τροφίμων, ποτών, φυτών και ζωικών προϊόντων.

Ο τρίτος άξονας αφορά τη διασύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι λεπτομέρειες και οι ημερομηνίες εφαρμογής αναμένεται να αποσαφηνιστούν στην κοινή δήλωση των δύο πλευρών. Θα ακολουθήσουν επίσης οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες για την έγκριση των συμφωνιών.

Τα δίδακτρα μένουν στο τραπέζι

Η ανακοίνωση της συμφωνίας δεν συνοδεύτηκε από οριστική λύση για το κόστος φοίτησης των Ευρωπαίων στα βρετανικά πανεπιστήμια, ένα από τα ζητήματα που προκάλεσαν τριβές κατά τις διαπραγματεύσεις.

Η Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι «οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σε ορισμένους τομείς», οι οποίοι θα προσδιοριστούν στην κοινή δήλωση. Η διατύπωση αποτελεί έμμεση αναφορά και στην ευρωπαϊκή διεκδίκηση για συμφωνία σχετικά με τα δίδακτρα.

Νωρίτερα, τα κράτη-μέλη της ΕΕ είχαν απειλήσει να καθυστερήσουν την έγκριση των υπόλοιπων συμφωνιών εάν δεν βρισκόταν συμβιβασμός στο συγκεκριμένο θέμα. Για τους Ευρωπαίους φοιτητές, επομένως, η ανακοίνωση της επανεκκίνησης των σχέσεων δεν σημαίνει ακόμη συμφωνημένη αλλαγή στις χρεώσεις των πανεπιστημίων.

Αντιδράσεις στη Βρετανία για τους ευρωπαϊκούς κανόνες

Η συμφωνία συνοδεύεται και από επικρίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει το Λονδίνο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου, η Βρετανία θα πρέπει να ακολουθεί ευρωπαϊκούς κανόνες σε σειρά κανονισμών για τρόφιμα και ποτά. Παράλληλα, στη βρετανική δημόσια συζήτηση διατυπώνονται ανησυχίες ότι οι ενεργειακές ρυθμίσεις ενδέχεται να επιβαρύνουν τους λογαριασμούς των νοικοκυριών.

Η Telegraph επέκρινε τον Μπέρναμ για το γεγονός ότι δεν εξασφάλισε συμφωνία για τα δίδακτρα ούτε εξαίρεση της Βρετανίας από ευρωπαϊκούς εμπορικούς κανόνες που η εφημερίδα χαρακτηρίζει προστατευτικούς.

Το επόμενο βήμα είναι η δημοσιοποίηση της κοινής δήλωσης, η οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσει τόσο το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής όσων συμφωνήθηκαν όσο και τα ζητήματα που παραπέμπονται σε νέες συνομιλίες.