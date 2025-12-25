Θρίλερ στη Βραζιλία με κοριτσάκι δύο ετών που έχασε τη ζωή του τόσο άδικα.

Η μικρή Κλάρα βγήκε από το σπίτι, πήγε στο ποτάμι και όταν ξαφνικά έπεσε μέσα, την έφαγαν τα πιράνχας.

Το κοριτσάκι ζούσε με τους γονείς του σε μια πλωτή κατασκευή κοντά στην πόλη Κοάρι, στη Βραζιλία, η οποία δεν έχει φράχτη και βρίσκεται πάνω στο ποτάμι.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη τη περασμένη Δευτέρα και σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για στιγμή απροσεξίας των γονιών της.

Όταν οι γονείς της Κλάρα πήγαν στο ποτάμι για να την αναζητήσουν, ήταν ήδη πολύ αργά. Η σορός του παιδιού βρέθηκε περίπου πέντε λεπτά αργότερα.

Οι περισσότερες από τις κακώσεις που βρέθηκαν στο σώμα της, ήταν στο λαιμό.

Το περιστατικό αυτό έρχεται μετά την επίθεση πιράνχας σε κολυμβητές σε ένα δημοφιλές θέρετρο του Αμαζονίου τον Οκτώβριο, με αρκετούς ανθρώπους να τραυματίζονται σοβαρά.

Οι ντόπιοι ψαράδες σημείωσαν ότι οι επιθέσεις των πιράνχας ενδέχεται να σχετίζονται με την περίοδο αναπαραγωγής του είδους και συμβούλευσαν τους κολυμβητές να λάβουν προφυλάξεις.

«Τα ψάρια ενεργούν αμυντικά και συνήθως δίνουν ένα μόνο προειδοποιητικό δάγκωμα για να διώξουν τους εισβολείς», δήλωσε και ο βιολόγος Edinbergh Caldas Oliveira στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό πρακτορείο G1.

