Για Ιρανό πέρασαν οι πολίτες του Κουβέιτ έναν εκ των Αμερικανών πιλότων που προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτο στη χώρα, αφότου τα μαχητικά αεροσκάφη τους καταρρίφθηκαν από λάθος τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου. Οι ντόπιοι που έσπευσαν στο σημείο της προσγείωσης, στρίμωξαν τον άνδρα, απειλώντας τον με λοστό, μέχρι που εκείνος άρχισε να φωνάζει πως είναι από τις ΗΠΑ.

Βίντεο, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει μια ομάδα ανδρών να πλησιάζει τον πιλότο και να φωνάζει, ενώ ένας από αυτούς κραδαίνει έναν λοστό. Ο πιλότος σηκώνει τα χέρια του στον αέρα, για να δείξει πως δεν αποτελεί απειλή και απαντάει: «Πίσω, πίσω, είμαι Αμερικανός! Σταματήστε!». Τελικά, αυτοί υποχωρούν, χωρίς να τον πειράξουν.

Δείτε το βίντεο από το συμβάν:

Ο συγκεκριμένος πιλότος βρισκόταν σε ένα από τα τρία αμερικανικά F-15 που καταρρίφθηκαν κατά λάθος πάνω από το Κουβέιτ τη Δευτέρα.

Νωρίτερα, είχαν κυκλοφορήσει βίντεο που έδειχναν τα αεροσκάφη αξίας 90 εκατομμυρίων δολαρίων να χάνουν τον έλεγχο και να συντρίβονται στο έδαφος. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι και τα έξι μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν με ασφάλεια και έχουν διασωθεί, μεταφερθεί και νοσηλευτεί σε νοσοκομεία για ιατρικές εξετάσεις.

Το Υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις ΗΠΑ σχετικά με το συμβάν και θα διεξαγάγει έρευνα.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ δήλωσε: «Αρκετά πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ συνετρίβησαν σήμερα το πρωί. Επιβεβαιώνεται ότι όλα τα μέλη του πληρώματος επέζησαν. Οι Αρχές ξεκίνησαν αμέσως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εκκενώνοντας τα πληρώματα και μεταφέροντάς τα σε νοσοκομείο για ιατρική εξέταση και περίθαλψη. Η κατάστασή τους είναι σταθερή».

Το βίντεο αυτό είδε τη δημοσιότητα αφότου μια άλλη, πιο φιλική «συνάντηση» μεταξύ ενός πιλότου και των ντόπιων στο Κουβέιτ έγινε viral στο διαδίκτυο.