Ο γιος της Πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ επέστρεψε πίσω στη φυλακή με νέες κατηγορίες, λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της δίκης του για βιασμό.

Τέλος δεν έχουν τα προβλήματα στο Παλάτι της Νορβηγίας, καθώς το περιστατικό αυτό σημειώθηκε παράλληλα με την γνωστοποίηση ότι η μητέρα του Πριγκίπισσα και διάδοχος του θρόνου Μέτε – Μάριτ είχε στενές σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή, Τζέφρι Επστάιν.

Ο Μάριους, γιος της Πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ συνελήφθη τώρα, επειδή φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και απειλές σε γυναίκα, ενώ παράλληλα παραβίασε και περιοριστικά μέτρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Επστάιν και δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή, περιελάμβαναν εκτεταμένη αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του δισεκατομμυριούχου, αφότου κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών το 2008.

Στο εδώλιο για τέσσερις βιασμούς

Ο Μάριους θα δικαστεί στο Όσλο με κατηγορίες για 38 αδικήματα, μεταξύ αυτών για τέσσερις βιασμούς, ενδοοικογενειακή βία εις βάρος πρώην συντρόφου, και παράνομη βιντεοσκόπηση ορισμένων γυναικών, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Ο γιος της Πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ αρνήθηκε τις πιο σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών της σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι Αρχές τον φυλάκισαν για τέσσερις εβδομάδες, για να μην υποπέσει σε υποτροπή.