Πίσω στην Ουάσινγκτον για να δώσει εξηγήσεις βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο Τομ Μπάρακ, με το κλίμα που αντιμετωπίζει να είναι βαρύ.

Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε Συρία και Ιράκ χαρακτηρίζεται ως «ατζέντης της Τουρκίας» και όχι ως πρέσβης, σύμφωνα με πηγές από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι κοντινοί του Ντόναλντ Τραμπ πιέζουν ασφυκτικά για να φύγει ο Τομ Μπάρακ. Ειδικότερα, η δημοσιογράφος Λόρα Λούμερ και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με το Ισραήλ βρίσκονται στην πλευρά που θέλει την καρατόμηση του Μπάρακ.

Η δήλωση του Τομ Μπάρακ για τον ισραηλινό έλεγχο στα Υψίπεδα του Γκολάν, κάνοντας λόγο για «κατοχή», θα έχει όπως φαίνεται βαρύ τίμημα για τη θέση του. Ουσιαστικά, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα αμφισβήτησε την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Πρωτοφανή πράγματα ακούγονται στην Ουάσινγκτον για τον Μπάρακ, ότι είναι «τζιχαντιστής λαθρέμπορος» και «ατζέντης των Τούρκων».

Ταυτόχρονα, το αμερικανικό ΥΠΕΞ απέστειλε στον Λευκό Οίκο έναν φάκελο, ο οποίος έφερε το όνομα του Τομ Μπάρακ επάνω και μέσα αναγράφονταν τα μεγαλύτερα του λάθη τα τελευταία δύο χρόνια.

Σε περίπτωση που «ξηλώσουν» τον Μπάρακ, αυτό θα σήμαινε καταστροφή για τα τουρκικά συμφέροντα, καθώς ο πρέσβης των ΗΠΑ ήταν μεγάλος υποστηρικτής της Άγκυράς σε πολλά θέματα, όπως σε αυτό της απόκτησης μαχητικών F-35.

«Θέλουμε να φύγει»

Η Λούμερ υποστηρίζει ακόμη ότι αξιωματούχος του αμερικανικού ΥΠΕΞ εξέφρασε τόσο έντονη επιθυμία για την αποχώρησή του, ώστε αστειεύτηκε πως θα μπορούσαν ακόμη και να προσλάβουν μεταφορείς για να πακετάρουν τα προσωπικά του αντικείμενα.

Η ίδια σχολίασε με σκωπτικό τρόπο στο X ότι η κλήση του πρέσβη στην Ουάσινγκτον για «διαβουλεύσεις» αποτελεί, στη γλώσσα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ουσιαστικά μια αυστηρή επίπληξη από τον προϊστάμενό του, Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Οι σχέσεις με τον Τραμπ

Από την πλευρά του, ο αναλυτής του τηλεοπτικού σταθμού, ΣΚΑΪ, στην Ουάσινγκτον Μιχάλης Ιγνατίου σημείωσε ότι, παρά τις στενές σχέσεις του Μπάρακ με τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι προστατευμένος από πιθανή περιθωριοποίηση. Όπως σχολίασε, δεν θα ήταν ο πρώτος άνθρωπος του στενού κύκλου του Αμερικανού Προέδρου που θα βρεθεί στο περιθώριο.

Πάγωσε η συνεργασία με το Ισραήλ

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό ότι το Ισραήλ διέκοψε την ανταλλαγή πληροφοριών με τον Αμερικανό απεσταλμένο. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να δήλωσε ότι ο Μπάρακ «ενεργεί με εχθρικό τρόπο».

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τα ερωτήματα για το μέλλον του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα και για το κατά πόσο η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να του παρέχει την πολιτική στήριξή της.