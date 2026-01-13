Για περισσότερα από πενήντα χρόνια ζούσε με τη βεβαιότητα, ότι έπασχε από ένα σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, το οποίο όμως είχε αποκατασταθεί, χάρη σε μία επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, στην οποία είχε υποβληθεί. Όμως η πραγματική αλήθεια αποκαλύφθηκε αργά — και ήταν σοκαριστική. Η επέμβαση στην καρδιά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Η πρωταγωνίστρια αυτής της απίστευτης υπόθεσης είναι η Λουτσιάνα Πεσκιέρα, σήμερα 72 ετών, συνταξιούχος και μητέρα δύο παιδιών. Κατάγεται από τη Γένοβα και το 1971, σε ηλικία μόλις 17 ετών, εισήχθη στο νοσοκομείο San Martino για να υποβληθεί, όπως της είπαν, σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, προκειμένου να διορθωθεί ένα συγγενές καρδιακό ελάττωμα.

Μετά από λίγες ημέρες νοσηλείας, η νεαρή τότε κοπέλα πήρε εξιτήριο και ενημερώθηκε ότι η επέμβαση είχε στεφθεί με επιτυχία και ότι το πρόβλημά της είχε αποκατασταθεί πλήρως. Από εκείνη τη στιγμή και για δεκαετίες, η ζωή της βασίστηκε σε αυτή την πεποίθηση. Δεν ακολούθησε ειδικές καρδιολογικές θεραπείες, δεν έκανε συστηματικούς ελέγχους και έζησε, θεωρώντας ότι η καρδιά της ήταν πλέον λειτουργική χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Η αλήθεια ήρθε στο φως περίπου πενήντα χρόνια αργότερα, το 2019, όταν η Πεσκιέρα υπέστη δύο εγκεφαλικά επεισόδια και χρειάστηκε να υποβληθεί σε νέα καρδιοχειρουργική επέμβαση. Κατά τη διάρκεια των προ εγχειρητικών εξετάσεων αλλά και στο χειρουργείο, οι γιατροί έκαναν μια απροσδόκητη ανακάλυψη: δεν υπήρχαν ίχνη προηγούμενης επέμβασης στην καρδιά.

Η ιατρική διερεύνηση αποκάλυψε ότι το 1971, δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ καρδιοχειρουργική διόρθωση. Το μόνο που είχε γίνει ήταν μια θωρακοτομία , άνοιγμα και κλείσιμο του θώρακα, χωρίς καμία άλλη παρέμβαση. Παρ’ όλα αυτά, στον ιατρικό της φάκελο αναφερόταν κανονικά ότι η επέμβαση είχε εκτελεστεί και μάλιστα με επιτυχία.

Η γυναίκα έζησε επί δεκαετίες με ψευδή ιατρικά δεδομένα, αγνοώντας ένα σοβαρό καρδιακό πρόβλημα που παρέμενε αθεράπευτο και το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα μπορούσε να της είχε κοστίσει τη ζωή πολύ νωρίτερα.

Η υπόθεση απευθύνθηκε στη Δικαιοσύνη. Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη επιβεβαίωσε, ότι η καρδιοχειρουργική επέμβαση δεν έγινε ποτέ και ότι υπήρξε σοβαρό ιατρικό και διοικητικό σφάλμα.

Το δικαστήριο αναγνώρισε τη βαριά ηθική και σωματική βλάβη που υπέστη η Πεσκιέρα, καθώς και τον κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκε για δεκαετίες.

Η απόφαση προβλέπει αποζημίωση, η οποία συνυπολογιζομένων των τόκων και των αναπροσαρμογών, αγγίζει σχεδόν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, η Λουτσιάνα Πεσκιέρα περιμένει την τελική καταβολή, έχοντας πλέον επίγνωση μιας αλήθειας που άργησε μισό αιώνα να αποκαλυφθεί.

Μια ιστορία που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ανάληψη ιατρικής ευθύνης, την αξιοπιστία των ιατρικών φακέλων αλλά και το ανθρώπινο κόστος ενός λάθους, που καλύφθηκε επί σειρά δεκαετιών αλλά παρέμενε ολοζώντανο στην ψυχή αυτής της γυναίκας.