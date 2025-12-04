Μία επιβεβλημένη ειρήνη στην Ουκρανία θα είναι καταστροφική όχι μόνο για το Κίεβο αλλά επίσης θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ευρώπης, προειδοποίησε σήμερα (4/12) ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους.

Να μη μειωθεί η υποστήριξη στην Ουκρανία

Μιλώντας από το βήμα του κοινοβουλίου, κάλεσε τις χώρες της Ευρώπης να μην μειώσουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία. «Μια επιβεβλημένη ειρήνη θα είναι καταστροφική για την Ευρώπη…επειδή μια Ουκρανία που έχει ηττηθεί στρατιωτικά ή ενδεχομένως ηττηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έχει αποσταθεροποιηθεί εσωτερικά μέσω της ρωσικής επιρροής, θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε ο Πιστόριους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ