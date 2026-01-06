Σχεδόν 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, η οποία πυροδότησε έντονες αντιδράσεις διεθνώς, συμμετείχαν επίσης περισσότερα από 150 αεροσκάφη.

«Σχεδόν 200 σπουδαίοι Αμερικανοί πήγαν στο κέντρο του Καράκας και συνέλαβαν έναν καταζητούμενο από την αμερικανική δικαιοσύνη», δήλωσε ο Χέγκσεθ στη διάρκεια ομιλίας του στη Βιρτζίνια, αναφερόμενος στην επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, επισημαίνοντας πως δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων.

Παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς να υπάρξει ουσιαστική αντίδραση από τα συστήματα αεράμυνας της Βενεζουέλας. Με ειρωνικό τόνο, μάλιστα ο Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι: «Φαίνεται πως αυτές οι ρωσικές αεράμυνες δεν λειτούργησαν και τόσο καλά».

Κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα, σκοτώθηκαν 32 μέλη των κουβανικών υπηρεσιών ασφαλείας, όπως έχει ανακοινώσει η Αβάνα, σύμμαχος του Καράκας.