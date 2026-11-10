Την πρώτη του συνέντευξη Τύπου έπειτα από πολλούς μήνες, παραχώρησε από το Πεντάγωνο ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, απαντώντας σε υψηλούς τόνους στην πρόταση παραπομπής και μομφής που κίνησε εναντίον του ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι.

Ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρών πολιτικών αντιδράσεων μετά το αρνητικό αποτέλεσμα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, όπου ο πόλεμος στο Ιράν αποτέλεσε σημείο αιχμής.

Παρά τις πιέσεις και τις εισηγήσεις προς τον Αμερικανό Πρόεδρο για παύση του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρείχε κάλυψη στον υπουργό του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «έχει κερδίσει δύο πολέμους».

Η αντεπίθεση Χέγκσεθ και η σύγκριση με τις διώξεις Τραμπ

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του, ο Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε την πρόταση παραπομπής του «φάρσα», «κόλπο» και «σαμποτάζ», αποδίδοντας την πρωτοβουλία σε προσωπικό «εγώ» και δυσαρέσκεια:

Στρέφοντας τα πυρά του κατά του Τόμας Μάσι, σημείωσε ότι πρόκειται για «έναν δυσαρεστημένο και ηττημένο βουλευτή» , υπογραμμίζοντας πως κανένας υπουργός δεν έχει παραπεμφθεί ποτέ για τη διεξαγωγή «νόμιμων στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Υπενθύμισε τις παλαιότερες απόπειρες μομφής κατά του Ντόναλντ Τραμπ (το 2019 και το 2021), τονίζοντας: «Έχουμε ξαναδεί αυτό το σόου. Και τις δύο φορές απέτυχαν, ενώ ο Τραμπ επέστρεψε πιο δυνατός, και θα αποτύχουν ξανά».

Επιπλέον έστειλε ένα μήνυμα προς τους αντιπάλους του προειδοποιώντας τους ότι το ψήφισμα αυτό στέλνει λανθασμένο μήνυμα σε εχθρούς όπως το Ιράν και τα καρτέλ, πως οι ΗΠΑ τιμωρούν τη στρατιωτική και πολιτική τους ηγεσία για επιτυχημένες επιχειρήσεις, καταλήγοντας: «Αυτό δεν είναι πατριωτισμός. Αυτό είναι σαμποτάζ».

Φωτογραφίες από την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, Pete Hegseth στη συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο, Τρίτη 10 Νοεμβρίου:

Υπεράσπιση της επιχείρησης «Epic Fury»

Ο Υπουργός Πολέμου χαρακτήρισε ιστορική στρατιωτική νίκη των ΗΠΑ την επιχείρηση «Epic Fury» κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν καταρρεύσει. Πρόσθεσε ότι «το Ιράν ξεκίνησε τον πόλεμο πριν από 47 χρόνια» και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έπραξε το σκληρό, αλλά αναγκαίο για την ασφάλεια της χώρας, αναφέροντας πως «δεν έσπρωξε το πρόβλημα στην άκρη, αλλά τους έσπασε τα δόντια».