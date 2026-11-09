Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, απέναντι στο ενδεχόμενο παραπομπής του, διαμηνύοντας πως είναι απόλυτα έτοιμος να υπερασπιστεί το έργο και τα πεπραγμένα του ως επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου.

Σε σχετικές δηλώσεις του, ερωτηθείς συγκεκριμένα εάν διαθέτει την απαιτούμενη στήριξη από το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικάνων ώστε να απορριφθούν οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του, ο Χέγκσεθ απάντησε κοφτά: «Δεν ανησυχούμε για αυτό».

Η πρωτοβουλία του Τόμας Μάσι στη Βουλή

Οι τοποθετήσεις του Υπουργού Πολέμου καταγράφονται σε μια περίοδο κλιμακούμενης πολιτικής έντασης στο Κογκρέσο. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι προωθεί πρωτοβουλία για την επιτάχυνση των διαδικασιών, επιδιώκοντας να οδηγήσει άμεσα τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχετική ψηφοφορία.

Η κίνηση αυτή αφορά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας επί της πρότασης για την παραπομπή του υπουργού, εντείνοντας τη συζήτηση γύρω από τις ισορροπίες εντός της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Παρά τις πιέσεις και τις εσωκομματικές κινήσεις, ο επικεφαλής του Πενταγώνου δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τα καθήκοντά του, απορρίπτοντας τις ανησυχίες για την έκβαση της διαδικασίας.