Εξευτελιστικός και πολεμοχαρής, ακούγεται περισσότερο σαν νταής σε ταινία καρτούν παρά σαν σοβαρός πολιτικός.

«Θάνατος και καταστροφή από τον ουρανό όλη μέρα. Αυτή δεν προοριζόταν ποτέ να είναι μια δίκαιη μάχη, και δεν είναι μια δίκαιη μάχη. Τους χτυπάμε ενώ είναι κάτω, κάτι που ακριβώς θα έπρεπε να είναι», καυχήθηκε ο Πιτ Χέγκσεθ σε δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο πρώην στρατιωτικός και παρουσιαστής του Fox news που έγινε υπουργός του πολέμου

Όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα The Guardian, o 45χρονος Πιτ Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News TV, ο οποίος τώρα διοικεί τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, έχει γίνει αυτή την εβδομάδα το πρόσωπο του πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν.

Αυτό έχει σημάνει συναγερμό για τους επικριτές που προειδοποιούν ότι ο Υπουργός Άμυνας – που σκόπιμα μετονομάστηκε σε « ΥπουργόςΠολέμου» – έχει μετατρέψει γρήγορα το Πεντάγωνο σε ορμητήριο μιας ιδεολογικής και θρησκευτικής σταυροφορίας.

Με μάτσο, χριστιανικό εθνικισμό και απάθεια απέναντι στις ζωές των αμερικανικών στρατευμάτων, οι παιδαριώδεις ομιλίες του Χέγκσεθ στην τηλεόραση στοχεύουν στο να ικανοποιήσουν την επιθυμία του Τραμπ για έναν πολεμοκάπηλο υπουργό, αντάξιο της ακροδεξιάς ιδεολογίας της σημερινής Αμερικανικής κυβέρνησης.

Αυτό ενισχύθηκε από ένα αποκρουστικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διανθίζει αποσπάσματα από επιτυχημένες ταινίες του Χόλιγουντ όπως το Braveheart, το Gladiator, το Superman και το Top Gun με τον Χέγκσεθ να προβάλλεται ανάμεσα στα αποσπάσματα των ταινιών, αναμεμειγμένα με πραγματικά πλάνα από τις επιθέσεις στο Ιράν.

I hope these actors sue pic.twitter.com/S53uyuKfZ0 — Harry Eccles (@Heccles94) March 6, 2026

Η Τζανέσα Γκόλντμπεκ , διευθύνουσα σύμβουλος του Ιδρύματος Vet Voice, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε: «Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι ένα πολύ επικίνδυνο άτομο. Είναι ένας λευκός χριστιανός εθνικιστής και έχει στη διάθεσή του το οπλοστάσιο της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και μια άδεια από τον Πρόεδρο Τραμπ για να εξαπολύσει σφαγή όπου θέλει εναντίον οποιουδήποτε επιθυμεί, όποτε θέλει».

Η άνοδος του Χέγκσεθ στην ηγεσία του υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ θα ήταν αδιανόητη υπό οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο.

Γεννημένος στη Μινεάπολη, σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον και έγινε εκδότης και συντάκτης του Princeton Tory , ενός ακροδεξιού φοιτητικού περιοδικού, όπου συχνά ασχολούνταν με ζητήματα εναντίον δικαιωμάτων όπως ο φεμινισμός και η ομοφυλοφιλία.

Η καριέρα του στον στρατό

Αφού έφυγε από το Πρίνστον, ο Χέγκσεθ κατατάχθηκε στην Εθνοφρουρά των ΗΠΑ ως αξιωματικός πεζικού.

Η θητεία του περιελάμβανε αποστολές στον Κόλπο του Γκουαντάναμο στην Κούβα και αποστολές στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Αργότερα αποκάλυψε σε ένα βιβλίο ότι είπε στους στρατιώτες υπό τις εντολές του στο Ιράκ να αγνοήσουν νομικές συμβουλές σχετικά με το πότε τους επιτρεπόταν να σκοτώνουν εχθρικούς μαχητές σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής τους.

Με την επιστροφή του στις ΗΠΑ, ο Χέγκσεθ έγινε διευθύνων σύμβουλος της Concerned Veterans for America, μιας συντηρητικής ομάδας υπεράσπισης βετεράνων, αλλά αποχώρησε το 2016 εν μέσω καταγγελιών για οικονομική κακοδιαχείριση, σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά και προσωπική ανάρμοστη συμπεριφορά.

Επικρίσεις ακόμη και από την ίδια του τη μητέρα

Το 2018, η ίδια η μητέρα τού Χέγκσεθ, τού έστειλε ένα email που έλεγε: «Είσαι κακοποιητής γυναικών – αυτή είναι η άσχημη αλήθεια και δεν έχω κανένα σεβασμό για κανέναν άντρα που υποτιμά, λέει ψέματα, απατά, κοιμάται και χρησιμοποιεί τις γυναίκες για τη δική του δύναμη και το εγώ του. Εσύ είσαι αυτός ο άντρας (και είσαι εδώ και χρόνια) και ως μητέρα σου, με πονάει και με ντρέπει να το λέω αυτό, αλλά είναι η θλιβερή, θλιβερή αλήθεια».

Στη συνέχεια, ο Χέγκσεθ έγινε ένα γνωστό πρόσωπο στην τηλεόραση ως συνεργάτης και συμπαρουσιαστής του Fox & Friends στο Fox News , παίρνοντας συχνά συνεντεύξεις από τον Τραμπ και υπερασπιζόμενος τις πολιτικές του. Κάποτε έγραψε ότι, σε περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών στις εκλογές, «ο στρατός και η αστυνομία… θα αναγκαστούν να κάνουν μια επιλογή» και «Ναι, θα υπάρξει κάποια μορφή εμφυλίου πολέμου».

Αλλά ο Τραμπ επικράτησε το 2024 και πρότεινε τον Χέγκεθ για υπουργό Άμυνας. Κατά την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού του, οι γερουσιαστές έθεσαν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το ιστορικό του: υποτιμητικά σχόλια για τις γυναίκες που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, ισχυρισμούς ότι έπινε εν ώρα υπηρεσίας, ισχυρισμούς για σεξουαλική επίθεση και ανάρμοστη συμπεριφορά, την προβληματική θητεία του στη διεύθυνση δύο μικρών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων βετεράνων και την έλλειψη εμπειρίας του για μια θέση που επιβλέπει τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο.

Η Γερουσία τελικά διαιρέθηκε με αναλογία 50-50, αναγκάζοντας τον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, να ψηφίσει για την ισοπαλία.

Υποσχέσεις για πολέμους χωρίς κανόνες

Ο υπουργός Άμυνας έχει ορκιστεί να «εξαπολύσει συντριπτική και τιμωρητική βία» εναντίον των εχθρών των ΗΠΑ και έχει υποσχεθεί να καταργήσει τους «ηλίθιους κανόνες εμπλοκής» – κανόνες που έχουν σχεδιαστεί για να περιορίζουν τις επιθέσεις εναντίον άμαχου πληθυσμού.

Τώρα, στην πρώτη εβδομάδα που καθοδηγεί τις ΗΠΑ μέσα από μια νέα, σκοτεινή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο Χέγκσεθ έχει σε μεγάλο βαθμό παραιτηθεί από την επισημότητα ενός παραδοσιακού υπουργού Άμυνας υπέρ των ερμηνευτικών γελοιοτήτων ενός κομματικού παρουσιαστή που απολαμβάνει την ικανότητα της Αμερικής να προκαλεί βία, αναφέρει χαρακτηριστικά η βρετανική εφημερίδα.

Επί χρόνια καλλιεργούσε μια υπεραρρενωπή αισθητική του «μυώδη» άνδρα, σχεδιασμένη να εκμεταλλεύεται τις ευαισθησίες του Τραμπ και το δεξιό οικοσύστημα των μέσων ενημέρωσης .

Σήμερα, αντιμέτωπος με μια γεωπολιτική κρίση που απαιτεί λεπτότητα και στρατηγική διορατικότητα, φαίνεται σε πολλούς ότι έχει ξεφύγει από τα όρια του.

Ο Γκόλντμπεκ, βετεράνος του Σώματος Πεζοναυτών που είχε υπηρετήσει σε Ιράκ και Αφγανιστάν ως αξιωματικός μηχανικού μάχης, σχολίασε: «Μακάρι να μπορούσα να περιγράψω πόσο αδιάφορος, αμβλύς και απελπισμένος είναι ο υπουργός Χέγκσεθ στην ηγεσία του Πενταγώνου. Δεν μπορώ καν να βρω τις λέξεις για να περιγράψω την αυτο-κολακεία του, η οποία σε έκταση συγκρίνεται μόνο με την φαινομενική ηθική του εξαχρείωση».

Πρόσθεσε: «Ας μην ξεχνάμε ότι ο Πιτ Χέγκσεθ είναι πρώην παρουσιαστής πρωινής εκπομπής του Fox News TV και έχει αυτή την καρτουνίστικη περσόνα, μιλώντας με αυτή που θεωρεί σκληρή γλώσσα, αλλά μου ακούγεται ως βετεράνος και σε πολλούς από τους συνομηλίκους μου που υπηρέτησαν στη μάχη σαν κάποιος που είναι εντελώς ανίκανος και προσποιείται ότι έχει αυτή την μάτσο περσόνα».

«Ειλικρινά, είναι ντροπιαστικό. Ξέρουμε ότι αυτός ο τύπος είναι ανίκανος. Δεν θα ένιωθα ασφαλής να αφήσω τον Πιτ Χέγκσεθ ούτε ως υπεύθυνο για την προετοιμασία μιας παραγγελίας από το DoorDash (σ.σ. Αμερικανική εταιρία ντελίβερι φαγητού) .»

Πρώην αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου συμμερίζονται τις ανησυχίες

Ο Brett Bruen , πρόεδρος του οργανισμού δημοσίων σχέσεων του Global Situation Room (σ.σ. συμβουλευτική εταιρία δημοσίων σχέσεων) και πρώην διευθυντής παγκόσμιας εμπλοκής της κυβέρνησης Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε: «Ο Χέγκσεθ δεν είναι κατάλληλος για το είδος της πολιτικής και της στρατηγικής που οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί μας χρειάζονται να ακούσουν από το Πεντάγωνο αυτή τη στιγμή».

«Δεν χρειάζονται αυτοκόλλητο για προφυλακτήρες. Δεν χρειάζονται την αλαζονεία και την θράσος που φέρει. Πρέπει να γνωρίζουν ότι ο στρατός της Αμερικής βρίσκεται σε ισχυρά, σταθερά χέρια και αυτό που είδαμε στις πρώτες του συνεντεύξεις Τύπου για τον πόλεμο είναι η αδυναμία του να ξεπεράσει αυτή την προσωπικότητα του Fox και να αναλάβει τον ρόλο του ηγέτη του στρατού του έθνους μας σε μια περίοδο πολέμου».

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Πενταγώνου σχετικά με τον πόλεμο την Τετάρτη 4/3, ο Χέγκσεθ υιοθέτησε έναν πομπώδη τόνο, λέγοντας για τους Ιρανούς ηγέτες: «Είναι ειλικρινείς και το ξέρουν. Ή τουλάχιστον σύντομα θα το καταλάβουν. Η Αμερική κερδίζει – αποφασιστικά, καταστροφικά και χωρίς έλεος».

Επέκρινε τις «ψεύτικες ειδήσεις» ενώ αναφερόταν στους έξι εφέδρους του στρατού που σκοτώθηκαν σε μια ιρανική επίθεση σε ένα κέντρο επιχειρήσεων στο Κουβέιτ. «Όταν μερικά drones περνούν ή συμβαίνουν τραγικά πράγματα, γίνονται πρωτοσέλιδα. Το καταλαβαίνω. Ο Τύπος θέλει μόνο να κάνει τον πρόεδρο να φαίνεται κακός. Αλλά προσπαθήστε για μια φορά να αναφέρετε την πραγματικότητα. Οι όροι αυτού του πολέμου θα οριστούν από εμάς σε κάθε βήμα».

Κυνισμός και αδιαφορία για τους στρατιωτικούς

Τα σχόλια προκάλεσαν σάλο για την έλλειψη ενσυναίσθησης για τους πεσόντες της Αμερικής. Ο Τζέρεμι Βάρον, καθηγητής ιστορίας στο New School for Social Research στη Νέα Υόρκη, δήλωσε: «Αυτό είναι εξωφρενικό. Έχετε μια εθνική προσπάθεια από όλα τα μέσα ενημέρωσης, ανεξάρτητα από την κομματική τάση, να τιμήσουν και να τιμήσουν τους νεκρούς και αυτός το βλέπει αυτό απλώς ως μια τακτική των μμε για να κατηγορησουν τον Τραμπ».

Υπήρχε μια άλλη πτυχή της προσωπικότητας του Χέγκσεθ που ελάχιστα αναφέρθηκε από τη Γερουσία: η συμπάθειά του για τον χριστιανικό εθνικισμό. Φωτογραφίες τον έχουν δείξει να φέρει δύο τατουάζ που σχετίζονται με εικόνες σταυροφόρων. Το ένα απεικονίζει τον σταυρό της Ιερουσαλήμ στο στήθος του: – ένα σύμπλεγμα πέντε σταυρών που συνδέονται από καιρό με την μεσαιωνική εικονογραφία των σταυροφόρων.

Σε κοντινή απόσταση υπάρχει ένα ακόμη τατουάζ ενός σπαθιού συνοδευόμενη από τη λατινική φράση «Deus vult», που σημαίνει «Το θέλει ο Θεός», ένα σύνθημα που ιστορικά συνδέεται και αυτό με τις σταυροφορίες και αναβίωσε τα τελευταία χρόνια από διάφορες ακροδεξιές ομάδες. Το ίδιο σύνθημα υπήρχε σε μπλούζες και σημαίες που έφεραν ορισμένοι ακροδεξιοί συμμετέχοντες στην επίθεση στο Καπιτώλιο.

Ούτε οι αναφορές είναι απλώς συμβολικές. Στο βιβλίο του του 2020, American Crusade (Αμερικανική Σταυροφορία) , ο Χέγκσεθ, έγραψε ότι όσοι επωφελούνται από τον «δυτικό πολιτισμό» θα πρέπει να «ευχαριστούν έναν σταυροφόρο».

Το βιβλίο υποδηλώνει ότι η δημοκρατική πολιτική από μόνη της μπορεί να μην επαρκεί για την επίτευξη των στόχων των πολιτικών του συμμάχων, δηλώνοντας: «Η ψήφος είναι ένα όπλο, αλλά δεν είναι αρκετή. Δεν θέλουμε να πολεμήσουμε, αλλά, όπως οι συμπολίτες μας Χριστιανοί πριν από χίλια χρόνια, πρέπει».

Ισλαμοφοβία και ρατσιστικές κραυγές

Έχουν υπάρξει αναφορές για πιο ανησυχητική συμπεριφορά. Η εφημερίδα New Yorker ανέφερε ότι ένας συνάδελφος του όταν ήταν στην οργάνωση Concerned Veterans for America παραπονέθηκε ότι αυτός και ένας άλλος άνδρας φώναζαν επανειλημμένα «Σκοτώστε όλους τους Μουσουλμάνους!» μεθυσμένοι κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου σε ένα μπαρ ενώ ταξίδευαν για δουλειά.

Ο Χέγκσεθ έχει προηγουμένως υποστηρίξει το δόγμα της «κυριαρχίας των σφαιρών», μια κοσμοθεωρία που προέρχεται από τις εξτρεμιστικές πεποιθήσεις του χριστιανικού ανακατασκευασμού (CR). Η συγκεκριμένη «φιλοσοφία» απαιτεί τη θανατική ποινή για την ομοφυλοφιλία και για την αρχή των αυστηρά πατριαρχικών οικογενειών που πρέπει να συμμετέχουν στην εκκλησία.

Ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας παρευρίσκεται στην Pilgrim Hill Reformed Fellowship, μια εκκλησία που συνδέεται με την «Κοινωνία των Μεταρρυθμισμένων Ευαγγελικών Εκκλησιών», ένα δόγμα που συνιδρύθηκε από τον πάστορα Νταγκ Γουίλσον, ο οποίος έχει υποστηρίξει ανοιχτά ένα θεοκρατικό όραμα για την κοινωνία στην οποία οι σύζυγοι θα πρέπει να υποτάσσονται στους συζύγους τους και οι γυναίκες θα πρέπει να μην έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ο Γουίλσον πρόσφατα ηγήθηκε μιας λατρευτικής λειτουργίας στο Πεντάγωνο κατόπιν πρόσκλησης του Χέγκσεθ.

Ο Robert P Jones , πρόεδρος και ιδρυτής του Public Religion Research Institute (σ.σ. Ινστιτούτο για τη παρακολούθηση του θρησκευτικού εξτρεμισμού) στην Ουάσινγκτον, δήλωσε: «Δεν πρόκειται για ένα ή δύο σχόλια. Δεν είναι ένα είδος μεμονωμένης συμπεριφοράς. Είναι σαν μια μακροχρόνια δημόσια εκδηλωμένη στάση που έχει ο Χέγκσεθ. Δεν είναι απλώς μια εξύμνηση της βίας, αλλά μια εξύμνηση της βίας στο όνομα του Χριστιανισμού και του πολιτισμού».

Το« Ίδρυμα Θρησκευτικής Ελευθερίας του Στρατού» (MRFF) αναφέρει ότι έχει λάβει περισσότερες από 200 καταγγελίες από μέλη των ενόπλων δυνάμεων σχετικά με στρατιωτικούς διοικητές που επικαλούνται εξτρεμιστική χριστιανική ρητορική για τους βιβλικούς «έσχατους καιρούς» για να δικαιολογήσουν την εμπλοκή τους στον πόλεμο του Ιράν.

Μια τέτοια γλώσσα θα μπορούσε επίσης να είναι προσβλητική για τους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ και να παρέχει στο Ιράν το υλικό που χρειάζεται για να δικαιολογήσει τον δικό του ιερό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ.

Ο Τζόουνς προειδοποίησε: «Δεν παρουσιάζει το θέμα ως κάτι που σχετίζεται με το κοινό – πρόκειται για πυρηνικό πρόγραμμα; Πρόκειται για χρηματοδότηση τρομοκρατίας; – που αποτελούν θεμιτές πολιτικές ανησυχίες. Το βγάζει από τη σφαίρα της πολιτικής και το παρουσιάζει ως ιερό πόλεμο ενός υποτιθέμενου χριστιανικού έθνους εναντίον ενός μουσουλμανικού έθνους».

Ο Νταγκ Πάγκιτ, πάστορας και εκτελεστικός διευθυντής της προοδευτικής χριστιανικής ομάδας Vote Common Good , συγκρίνει την κοσμοθεωρία του Χέγκσεθ με την ιστορική αίρεση του Κωνσταντίνου, ο οποίος φέρεται να ζωγράφισε έναν σταυρό στην ασπίδα του για να κατακτήσει στο όνομα του Θεού – μια θεολογία με την οποία η ευρύτερη χριστιανική εκκλησία έχει περάσει αιώνες προσπαθώντας να αποστασιοποιηθεί από το να ακολουθήσει τις φρικαλεότητες των Σταυροφοριών.

Ο Πάγκιτ είπε: «Μου φαίνεται ότι ο Πιτ Χέγκσεθ έχει μια κοσμοθεωρία, η οποία διαστρεβλώνεται προς την κατεύθυνση της σκέψης ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μια ιδιαίτερη θεϊκή κλήση. Πιστεύει -επειδή το είπε ο ίδιος- ότι ο Θεός έχει χειροτονήσει μοναδικά τον Ντόναλντ Τραμπ και όσους επιλέγει για να επιτύχουν πολύ συγκεκριμένους σκοπούς στον κόσμο».

«Η εκδοχή του Χριστιανισμού από τον Pete Hegseth βασίζεται σε μια συγκεκριμένη χριστιανική πρόοδο που προκύπτει μέσω της κυριαρχίας των κυβερνήσεων των εθνών. Πιστεύει ότι όχι μόνο ο στρατός είναι στη διάθεσή του για να τον χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του, αλλά είναι εκεί και για να εκπληρώσει την ατζέντα του Θεού για τον κόσμο».