Τραγική κατάληξη είχε μία 50χρονη γυναίκα στη Φλόριντα, η οποία στην προσπάθειά της να προστατεύσει το μικρό της σκυλάκι από δύο πίτμπουλ, αυτά της επιτέθηκαν και τη σκότωσαν.

Σύμφωνα με το WESH 2 News, ο άνδρας της 50χρονης επέστρεψε στο σπίτι τους στη Φλόριντα λίγο μετά τη 1 μ.μ., όταν διαπίστωσε ότι η σύζυγός του και το κατοικίδιό τους δεν ήταν εκεί.

Λίγα λεπτά αργότερα, άκουσε τις κραυγές της και είδε τα δύο σκυλιά να τη σέρνουν στον δρόμο, μπροστά από ένα φορτηγό. Παρά τις προσπάθειές του να σταματήσει την αιμορραγία, δεν τα κατάφερε.

Η γυναίκα στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά της.

Ένα βίντεο από κάμερα γείτονα, που φέρεται να καταγράφηκε λίγο πριν την επίθεση και μεταδόθηκε από το FOX35, δείχνει τη γυναίκα να περπατά κρατώντας στην αγκαλιά της τον μικρό της σκύλο, λίγα μόλις βήματα πριν την επίθεση.

😡‘They Failed Us:’ Neighbors Say Loose Dogs Reported To Animal Services Before Woman Killed In Street😡

Jodi Cowan, 50, died from dog bites Tuesday on Blue Bonnet Drive in Sharpes near the Brevard County jail. A deadly dog attack raises questions about why two large dogs that… pic.twitter.com/JyxNxoJIkN — American Crime Stories (@AmericanCrime01) May 21, 2026

Γείτονες αναφέρουν ότι τα δύο πίτμπουλ ήταν γνωστά για επιθετική συμπεριφορά και συχνά κυκλοφορούσαν χωρίς κάποιον να τα επιβλέπει.