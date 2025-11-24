Αμερικανοί και Oυκρανοί αξιωματούχοι συζητούν το ενδεχόμενο μιας πιθανής επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον αυτήν την εβδομάδα για να συζητήσει περί του ειρηνευτικού σχεδίου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι η βασική ιδέα είναι να συζητηθούν τα πλέον ευαίσθητα θέματα της αμερικανικής πρότασης, όπως το εδαφικό.

Κατά τις ίδιες πηγές, δεν έχει οριστεί ημερομηνία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουκρανία είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για όλες τις προσπάθειες των ΗΠΑ που αποσκοπούν στην υποστήριξη του Κιέβου.

«Όλοι προσφέρουν βοήθεια για να λήξει αυτός ο πόλεμος, που η Ουκρανία ποτε δεν επιδίωξε» είπε σε μήνυμά του στο Χ.