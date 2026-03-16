Στην τρίτη εβδομάδα της εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να βομβαρδίζει εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη. Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, κατήγγειλε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ προκαλούν ανυπολόγιστη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον του Ιράν, πως διαπράττουν «οικοκτονία».
Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα «πολύ κακό μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν στηρίξουν τις ΗΠΑ στην προσπάθεια ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ, σε συνέντευξή του στους Financial Times που δημοσιεύτηκε την Κυριακή.
Ο Τραμπ τόνισε ότι θα μπορούσε να αναβάλει τη σύνοδό του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αργότερα αυτόν τον μήνα, καθώς ασκεί πίεση στην Κίνα να συμβάλει στην απεμπλοκή αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, η οποία αποτελεί ζωτικό σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.
Έσπασε το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων η τιμή του πετρελαίου ανά βαρέλι
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent έφτασαν σήμερα τα 104 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022.
Στις 02:15 (ώρα Ελλάδας), καθώς άρχιζαν οι συναλλαγές στην Ασία, η τιμή του βαρελιού του WTI , αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν κατά 0,11%, στα 98,82 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 0,79%, στα 103,95 δολάρια.
Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένα «άθλιο μάθημα» για την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, λέει ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα
«Η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν αποτελεί ένα «άθλιο μάθημα» για τους κινδύνους της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και πρέπει οι κυβερνήσεις να απογαλακτίσουν τις οικονομίες τους από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο» δηλώνει ο γραμματέας του ΟΗΕ για το κλίμα Simon Stiell,.
Ενώ γεωγραφικά βρίσκεται μακριά από την κρίση στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νιώσει την αναστάτωση που προκαλείται από την άνοδο των παγκόσμιων τιμών ενέργειας. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 50% κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.
Η Σαουδική Αραβία λέει πως αναχαίτισε πάνω από 60 drones τη νύχτα
Οι ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισαν πάνω από 60 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα από τα μεσάνυχτα (σ.σ. τοπική ώρα· χθες Κυριακή στις 23:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με αριθμούς που δημοσιοποίησε το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου.
Και τα 61 drones αναχαιτίστηκαν στους αιθέρες του ανατολικού τμήματος της χώρας, ανέφερε το υπουργείο.
Η Αυστραλία δεν θα στείλει πολεμικά πλοία
Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι της Αυστραλίας δεν προτίθεται να στείλει κανένα πολεμικό πλοίο στο Στενό του Ορμούζ, παρότι Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Κυριακή από τους συμμάχους της χώρας του και την Κίνα συμβολή για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια στη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας.
«Δεν θα στείλουμε (πολεμικό) πλοίο στο Στενό του Ορμούζ. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας έχει ζητηθεί, ούτε κάτι στο οποίο συμβάλλουμε», είπε η Κάθριν Κινγκ στο εθνικό δίκτυο ABC.
WSJ: Η ενεργειακή κρίση θα επιδεινωθεί λένε στελέχη της πετρελαΐκής βιομηχανίας
Στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας των ΗΠΑ δήλωσαν σε αξιωματούχους κατά τη διάρκεια συναντήσεων στον Λευκό Οίκο ότι η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν είναι πιθανό να επιδεινωθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal.
Επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η εφημερίδα ανέφερε ότι οι σύμβουλοι των Exxon, Chevron και ConocoPhillips προειδοποίησαν τον Υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ και τον Υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ ότι η διαταραχή στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ θα συνεχίσει να δημιουργεί αστάθεια στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.
Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι
Προσωρινή αναστολή πτήσεων ανακοίνωσαν επισήμως οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».
«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο» και δεν έχει «καταγραφεί» κανένας τραυματισμός.
Axios: Ο Τραμπ ετοιμάζει «συμμαχία για τα Στενά του Ορμούζ»
Ο Ντόναλντ Τραμπ εργάζεται για τη δημιουργία μιας συμμαχίας χωρών ώστε να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και ελπίζει να την ανακοινώσει αργότερα αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios.
Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στο να συγκροτηθεί μία πολυεθνική συμμαχία (που αποκαλείται «Συμμαχία του Ορμούζ») για να διασφαλίσει την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στο σημαντικό υδάτινο πέρασμα.
Σύμφωνα με τέσσερις πηγές, οι ΗΠΑ πιέζουν επίσης για πιθανή κατάληψη του νησιού Χαργκ, ενός βασικού κόμβου για την εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου, ως μέτρο για να πλήξουν οικονομικά το Ιράν.
Το Ισραήλ πλήττει τα πετρέλαια του Ιράν
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη βομβάρδισε το Ιράν.
«Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και συνιστούν οικοκτονία», τόνισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών μέσω X.
Israel’s bombings of fuel depots in Tehran violate international law and constitute ecocide.
Residents face long-term damage to their health and well-being. Contamination of soil and groundwater could have generational impacts.
Israel must be punished for its war crimes. pic.twitter.com/K9bU57ZBTC
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 16, 2026
Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό
Αεροπορική επιδρομή του ισραηλινού στρατού έπληξε τον νότιο τομέα της Βηρυτού. Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε εναντίον του προπυργίου της Χεζμπολάχ.