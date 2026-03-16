Στην τρίτη εβδομάδα της εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να βομβαρδίζει εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη. Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, κατήγγειλε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ προκαλούν ανυπολόγιστη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον του Ιράν, πως διαπράττουν «οικοκτονία».

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα «πολύ κακό μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν στηρίξουν τις ΗΠΑ στην προσπάθεια ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ, σε συνέντευξή του στους Financial Times που δημοσιεύτηκε την Κυριακή.

Ο Τραμπ τόνισε ότι θα μπορούσε να αναβάλει τη σύνοδό του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αργότερα αυτόν τον μήνα, καθώς ασκεί πίεση στην Κίνα να συμβάλει στην απεμπλοκή αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, η οποία αποτελεί ζωτικό σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

