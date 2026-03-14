Επίθεση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) έβαλε στο στόχαστρο τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (14/3) την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, δήλωσε ιρακινός ανώτερος αξιωματικός, ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε μαύρο καπνό να υψώνεται από τη διπλωματική εγκατάσταση στην καρδιά της πρωτεύουσας του Ιράκ.

🚨 SON DAKİKA İran’ın insansız hava araçlarıyla Bağdat’taki ABD Büyükelçiliğine düzenlediği saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseliyor. #iran #bagdat https://t.co/BjVEL1aR36 pic.twitter.com/qoKKapYUI5 — AGA News (@AGAnewsglobal) March 14, 2026

Παράλληλα πύραυλος έπληξε το ελικοδρόμιο μέσα στο συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη, σύμφωνα με τις ιρακινές αρχές.

BREAKING: A direct strike was reported on the C‑RAM system located within the U.S. Embassy in Baghdad. pic.twitter.com/UkmsmSU2yH — World Source News (@Worldsource24) March 14, 2026

«Ένα drone έπληξε την πρεσβεία», είπε ο αξιωματικός στο AFP. Δεύτερο στέλεχος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε την επίθεση εναντίον της εγκατάστασης.

Bağdat’ta Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği’ne İHA ile saldırı düzenlendiği öğrenildi Saldırının arından bölgede dumanlar yükseldi pic.twitter.com/s3lP8cd1Dm — Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) March 14, 2026

Η επίθεση ακολούθησε δυο αεροπορικά πλήγματα στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα οποία δεν είναι γνωστό από ποιους έγιναν, που σκότωσαν δυο στελέχη ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, των Ταξιαρχιών της Χεζμπολάχ, κατά πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.