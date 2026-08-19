Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απομάκρυνε την Ιρίνα Μούντρα από τα καθήκοντά της ως αναπληρώτριας επικεφαλής του προεδρικού γραφείου. Η απόφαση αυτή ελήφθη λίγη μόλις ώρα μετά τις αιφνιδιαστικές έρευνες που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες αρχές στον χώρο εργασίας της. Παρά τη δημοσιοποίηση του σχετικού εγγράφου, η προεδρία δεν παρείχε επίσημες εξηγήσεις για τους λόγους της παύσης της.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα. Είχε προηγηθεί η δημόσια παρέμβαση του πρώην υπουργού Άμυνας, Μιχάιλο Φεντόροφ, ο οποίος, λίγο μετά την αντικατάστασή του που προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών, εξαπέλυσε κατηγορίες για συστημικά προβλήματα διακυβέρνησης και ζήτησε τη διενέργεια εκλογών.

Η απομάκρυνση της Μούντρα εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης επιχείρησης των NABU και SAP για την εξάρθρωση κυκλώματος, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται ανώτατα στελέχη της προεδρίας καθώς και εν ενεργεία ή πρώην βουλευτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ομάδα διοχέτευσε περίπου 150 εκατομμύρια γρίβνες (σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια) μέσω της Sense Bank, προκειμένου να καλύψει την εγγύηση αποφυλάκισης του πρώην υπουργού Ενέργειας, Χέρμαν Γκαλουσένκο.

Αν και οι διωκτικές αρχές αποφεύγουν να αναφέρουν ρητά το όνομα της Μούντρα στις δημόσιες ανακοινώσεις τους, επιβεβαίωσαν την πραγματοποίηση ερευνών στο γραφείο της.

Παράλληλα, έδωσαν στη δημοσιότητα ηχητικό υλικό στο οποίο υψηλόβαθμο στέλεχος της προεδρικής διοίκησης ακούγεται να υποστηρίζει την ανάγκη «συστηματοποίησης και ελέγχου» της διαφθοράς, αντί της καταπολέμησής της.