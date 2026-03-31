Άγνωστο βλήμα χτύπησε ένα δεξαμενόπλοιο 31 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υπεύθυνος ασφαλείας της εταιρείας του δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι το βλήμα χτύπησε το πλοίο στη δεξιά πλευρά, προκαλώντας πυρκαγιά.
UKMTO WARNING 029-26
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 30, 2026