Άγνωστο βλήμα χτύπησε ένα δεξαμενόπλοιο 31 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υπεύθυνος ασφαλείας της εταιρείας του δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι το βλήμα χτύπησε το πλοίο στη δεξιά πλευρά, προκαλώντας πυρκαγιά.