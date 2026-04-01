Άγνωστο βλήμα χτύπησε δεξαμενόπλοιο 17 ναυτικά μίλια βόρεια της Ντόχα, στο Κατάρ όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υπεύθυνος ασφαλείας της εταιρείας του δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι το βλήμα χτύπησε το πλοίο στην αριστερή πλευρά, προκαλώντας ζημιές.

Το πλήρωμα του πλοίου είναι ασφαλές, ενώ σύμφωνα με την UKMTO δεν υπάρχει περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό.