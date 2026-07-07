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Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε προς νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια, ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, ανέφερε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).
Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η UKMTO συνέστησε στα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.
UKMTO WARNING 080-26 – ATTACK
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— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) July 6, 2026