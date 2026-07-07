Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε προς νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια, ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, ανέφερε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η UKMTO συνέστησε στα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.