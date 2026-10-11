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Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Σάββατο (σ.σ. νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας) ότι «εξουδετέρωσε» φορτηγό πλοίο υπό σημαία Παναμά στον Κόλπο του Ομάν, αφού το πλήρωμά του αψήφησε τις προειδοποιήσεις του και προσπάθησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στο Ιράν.
«Μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ έπληξε την πρύμη του υπό σημεία Παναμά M/V Ocean Molica (γνωστού επίσης ως Arika Sun), εξουδετερώνοντας πλήρως το σύστημα ώσης του σκάφους, χωρίς να βλάψει το πλήρωμα», ανέφερε μέσω X το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») χθες Σάββατο (σ.σ. στις 03:06 ώρα Ελλάδας), παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας 13 δευτερολέπτων που απαθανατίζει τον βομβαρδισμό.
U.S. Forces Disable Cargo Vessel Attempting to Violate Blockade
TAMPA, Fla. — U.S. Central Command (CENTCOM) forces disabled a commercial cargo vessel in the Gulf of Oman, Oct. 10, after the ship’s crew ignored repeated warnings and attempted to run the ongoing naval blockade against Iran.
A U.S. military fighter jet struck the stern of Panama-flagged M/V Ocean Molica (also known as the “Arika Sun”) with a precision munition, fully disabling the ship’s propulsion without harming the crew. The large cargo vessel was attempting to transit regional waters after having previously departed an Iranian port.
CENTCOM forces resumed America’s blockade against all ships entering or departing Iranian ports on July 14. Four commercial vessels have been disabled and 135 ships have been turned around during three months of strict enforcement. Additionally, U.S. forces have destroyed 10 tankers linked to the Islamic Revolutionary Guard Corps’ multibillion-dollar shadow network over the same period.
All mariners are advised to heed blockade warnings from CENTCOM forces. Crews should also continue to monitor Notice to Mariners broadcasts and contact U.S. naval forces on bridge-to-bridge channel 16 when operating in the Gulf of Oman and Strait of Hormuz approaches.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 11, 2026
Η CENTCOM συμπλήρωσε ότι το φορτηγό πλοίο προσπαθούσε να διασχίσει την περιοχή αφού απέπλευσε από ιρανικό λιμάνι.
Ο αμερικανικός στρατός επέβαλε εκ νέου τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν στον Κόλπο την 14η Ιουλίου.