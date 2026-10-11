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Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Σάββατο (σ.σ. νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας) ότι «εξουδετέρωσε» φορτηγό πλοίο υπό σημαία Παναμά στον Κόλπο του Ομάν, αφού το πλήρωμά του αψήφησε τις προειδοποιήσεις του και προσπάθησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στο Ιράν.

«Μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ έπληξε την πρύμη του υπό σημεία Παναμά M/V Ocean Molica (γνωστού επίσης ως Arika ⁠Sun), εξουδετερώνοντας πλήρως το σύστημα ώσης του σκάφους, χωρίς να βλάψει το πλήρωμα», ανέφερε μέσω X το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») χθες Σάββατο (σ.σ. στις 03:06 ώρα Ελλάδας), παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας 13 δευτερολέπτων που απαθανατίζει τον βομβαρδισμό.

Η CENTCOM συμπλήρωσε ότι το φορτηγό πλοίο προσπαθούσε να διασχίσει την περιοχή αφού απέπλευσε από ιρανικό λιμάνι.

Ο αμερικανικός στρατός επέβαλε εκ νέου τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν στον Κόλπο την 14η Ιουλίου.

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